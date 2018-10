Une semaine pour préparer l’USMA

Par DDK | Il ya 11 minutes | 11 lecture(s)

Les Kabyles reprendront les entraînements, ce matin à 10h30, au stade du 1er Novembre, après deux jours de repos accordés aux joueurs par le staff technique.

Le coach Dumas entamera la préparation du match face à l’USMA qui se jouera le 5 novembre prochain pour le compte de la 13ème journée du championnat. Le staff technique aura devant lui une semaine pour préparer ce rendez-vous tant attendu par les supporters de la JSK. Après le report du match face au CSC, le coach kabyle se focalisera donc sur ce classico face à l’USMA. Bien que le report ait chamboulé son plan de travail, Dumas fera tout pour que son équipe se concentre uniquement sur le match de l’USMA. Mais la JSK ne jouera pas de match amical avant d’affronter les Rouge et Noir de la capitale, apprend-on d’une source proche du staff technique qui justifie cette décision par sa volonté d’éviter d’éventuelles blessures avant le classico. Le groupe se contentera donc de séances d’entraînements.

Les supporters détenus à Oran libérés

Nous avons par ailleurs appris que les supporters de la JSK détenus quelques jours à Oran, suite à leur arrestation lors du match MCO – JSK, ont été libérés hier, après être passés devant le juge, qui les a condamnés à une peine de deux mois avec sursis. Joint hier en début d’après-midi, le président délégué et porte-parole du club, Mouloud Iboud, a affirmé que la direction a fait ce qu’il fallait faire pour la libération des dits supporters. «Nous sommes soulagés de savoir nos supporters libérés. Nous les avons défendus et avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les aider. Nous rappelons à nos supporters qu’ils doivent faire très attention et être prudents», nous a déclaré Mouloud Iboud.

M. L.