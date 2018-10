Les Crabes dès aujourd’hui à Alger

Par DDK | Il ya 11 minutes | 8 lecture(s)

Les Verts et Noirs du MOB poursuivent leur préparation pour le match de demain contre le PAC, comptant pour la 12e journée de Ligue 1 Mobilis. Le coach du MOB, Madoui a modifié le planning des entraînements tracé au début en le prolongeant jusqu’à aujourd’hui matin où une séance est prévue pour prendre l’avion vers 17H sur Alger, une manière de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Pour la première fois depuis le début du championnat, l’infirmerie s’est vidée et le staff technique peut compter sur tous les joueurs, excepté Kadri qui est suspendu, une manière pour le coach d’avoir tous les atouts entre ses mains pour composer avec les plus en forme. Apres les lacunes constatées lors du dernier match contre l’ASAM, Madoui doit trouver les solutions aux trois compartiments en alignant les plus en forme notamment en défense qui a été une passoire contre l’USMA et indécise et hésitante contre l’ASAM. Le milieu de terrain sera surement touché avec l’incorporation de Semahi d’entrée pour donner un autre souffle et appuyer Billel Ouali alors qu’en attaque, Touré reste indispensable en compagnie de Dehar et Amokrane. D’après les observateurs, le nouveau coach des crabes doit donner une chance à Soltane qui n’a pas joué depuis le début de saison, car blessé au début du championnat et marginalisé par Alain Michel, donc ce sera l’occasion pour l’ex entraineur de l’ESS de le voir à l’œuvre. Le prochain match contre le PAC revêt une importance capitale pour les crabes qui doivent réagir afin de renouer avec les bons résultats et améliorer leur classement, d’autant plus que le calendrier des prochaines rencontres ne sera pas clément avec les Bejaouis.

Z. H.