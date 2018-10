L'US Béni Douala sur le podium

Par DDK | Il ya 11 minutes | 14 lecture(s)

L’US Béni Douala enchaîne les victoires les unes après les autres. Avant-hier lors du match de la 8e journée de la division national amateur du groupe centre, les poulains d’Abdenour Hamici, sont allés chercher les trois points en déplacement, en battant l’AR Ouargla sur son terrain et devant ses supporters, sur le score de 1 à 0. Une victoire ô combien précieuse, qui permet à l’US Béni Douala de s’offrir une place sur le podium, avec désormais 15 points dans son compte et avec un point de retard sur le nouveau leader l’ES Ben Aknoun vainqueur en déplacement aussi sur le score de deux buts à un, devant l’IB Khemis El Khechna. Les coéquipiers de Dchcicha, ont réussi à marquer l’unique but de la partie, par le buteur attitré Bekbouka à la 23’ de jeu, sur une jolie tête en ne laissant aucune chance au gardien de l’AR Ouargla pour stopper le cuir. Le même joueur aurait pu doubler la mise à la fin de la rencontre. Cette nouvelle victoire, confirme le grand retour des Lions d’Ath Douala qui ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et feront tout leur possible, pour détrôner l’ES Ben Aknoun dès la prochaine journée. Une chose est certaine, cette fois, les coéquipiers de Merzougui sont décidés à accéder en Ligue 2 Mobilis. Pour sa part, l’IB Lakhdaria n’a pas raté sa sortie à domicile et devants es supporters, lors de la réception du RC Arbâa, en s’offrant les trois points mis en jeu. Les gars de palestro ont trouvé le chemin des filets avant la fin de la première période à la 38’, sur un joli coup franc bien botté par le maestro Zaki Darie. Une victoire qui permet à l’IB Lakhdaria de pointer au milieu du tableau avec 12 points dans son compte et avec quatre points de retard sur le leader. L’équipe de Lakhdaria, peut revenir dans la course à l’accession, à une seule condition,ne pas s’arrêter en si bon chemin.

M. B.

Les résultats

JS Haï Djabel 1 - NRB Touggourt 1

RC Boumerdès 3 - NARB Réghaïa 0

IB Lakhdaria 1 - RC Arbaâ 0

CRBA Oussera 1 - CR Beni Thour 1

WA Boufarik 2 - WR M’sila 1

IBKE Khechena 1 - ESB Aknoun 2

AR Ouargla 0 - US Béni Douala 1

NT Souf 1 - ESM Koléa 0