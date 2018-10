10 terrains de proximité en chantier

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Coup d’envoi samedi dernier par le wali M Limani et le DJS Djamel Djender de l’opération de réalisation de dix terrains de proximité et une aire de jeu au profit de plusieurs quartiers du chef lieu de wilaya, suivie par l’attribution des ODS aux entreprises retenues. Le coup global de l’opération avoisine les dix milliards de centimes, six terrains seront réalisés sur budget communal pour un cout avoisinant les six milliards de centimes et quatre autres sur budget de wilaya pour un coût de quatre milliards de centimes, reste les localités d’Ouled Bouchia et Ouled Bellil non concernées par l’opération à cause du manque d’assiettes foncières pour l’implantation de projets similaires. A cette effet, le wali lancera un appel aux citoyens afin de mettre à la disposition des autorités locales des parcelles de terrain à la disposition des autorités locales et l’état prendra en charge la réalisation des terrains et autres aires de jeux au profit des jeunes. D’autres communes seront touchées par cette opération dira le wali, «cela dépend de la volonté des élus locaux, comme celle de trouver des terrains auprès du maire de Bouira et leur disponibilité». A noter que cette opération entre dans le cadre des festivités marquant le 64e anniversaire du déclenchement de la révolution qui coïncide avec 1er Novembre 1954.

Les assurances du wali

Nous avons profité de l’occasion pour faire part au wali des différentes préoccupations des clubs de différentes disciplines sportives notamment le football, concernant le volet financier, ainsi que l’intérêt affiché par l’ex président du MOB, Zahir Attia de venir investir au MB Bouira, M Limani estime concernant le problème financier dont pâtissent les clubs, «je constate qu’il y a une mauvaise gestion, les responsables doivent savoir comment gérer leurs clubs respectifs et ne pas trop compter sur les subventions de l’état qui sont d’ailleurs très minimes, on ne peut pas distribuer de l’argent à chaque fois qu’un club nous fait part de ses problèmes financiers, je suis astreint à une réglementation, c’est une affaire de gestion, il faut savoir que la subvention octroyée par l’état n’est pas destinée aux salaires des joueurs », dira t-il. Les clubs, insiste M le wali, «doivent chercher d’autres sources de financement, comme les sponsors, on compte de bonnes entreprises à Bouira pour ne citer que la zone d’activité de Oued Berdi, Sour el Ghozlane, …. «Des entreprises sont prêtes à participer pourvu qu’on les sollicite et leur explique la procédure, cela leur fera une publicité permanente, il faut que les gens connaissent ce que veut dire le sponsoring, qui a ses règles, voire des techniques ». Questionné par nos soins, à savoir pourquoi ne pas songer à organiser des rencontres ou assises qui seront chapeautées par la wilaya à travers sa personne en incluant la DJS, les ligues sportives et responsables des CSA ainsi que les opérateurs économique pour régler de manière équilibrée et surtout définitive ce problème et aussi de mettre de l’ordre et un terme à toute cette zizanie et notamment bannir le doute qui a contraint plusieurs clubs toutes disciplines confondue à mettre la clé sous le paillasson. J’ai réfléchi à la question, précise t-il, «mais c’est cette zizanie qui me dérange, j’attends qu’elle cesse, que les gens soient plus responsables, mais dans les conditions actuelles cela ne peut pas se faire pas. Concernant l’intérêt affiché par l’ex boss du MO Bejaia Zahir Attia pour venir investir au MB Bouira et son vœux de réaliser un centre de formation sportif, le wali dira que M Attia est le bienvenu, qu’il nous ramène son projet et propositions, on verra».

M’hena A.