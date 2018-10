Le défi de l’accession lancé !

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Cette saison serait-elle celle de la JSB Amizour dans le championnat Honneur Béjaïa ? Certes, il est encore prématuré d’y répondre, sachant que le championnat n’en est encore qu’à ses débuts. Mais à se fier aux résultats qu’a réalisés le club jusque-là, ce dernier est sur la bonne voie. En effet, il a récolté neufs points sur les trois premières rencontres jouées jusqu’ici. Un sans faute qui en dit long sur les intentions de cette formation, qui ambitionne de monter en Régionale 2, un palier où elle a déjà évolué par le passé. Rappelons que la JSBA avait entamé la saison avec un succès en déplacement, face à l’ARB Barbacha, sur le score de 2 à 3, puis a enchaîné sur le même terrain, à savoir le communal de Barbacha, face à l’Olympique de M’Cisna (1- 2). Joué à domicile, son troisième match, devant le NC Béjaïa, s’est également ponctué par une victoire (2 -1). En tout, le club que drive Hakim Ouathmani a inscrit sept buts et en a encaissé trois. Ces trois succès d’affilée font que le club partage la 1ère place avec l’O Akbou (9 points). La suite ne s’annonce pas facile pour Amizour qui aura à affronter de sérieux concurrents, principalement le co-leader, l’Olympique d’Akbou, donné favoris pour l’accession par les amoureux du foot local. Quoi qu’il en soit, les Vert et Blanc d’Amizour comptent jouer la monté à fond, après avoir raté leur objectif lors du précédent exercice. Un exercice qu’ils ont bouclé à la quatrième marche du classement, après avoir fait partie du trio de tête. Les hommes du président du club, Ramtane Benouaret, se sont donc donné le mot de remporter les 13 matchs à domicile et de grignoter le maximum de points en déplacement. «Nous avons raté l’accession la saison passée à cause d’éléments extra-sportifs. Mais cette fois, on ne manquera pas notre but. Mais pour cela, il va falloir gagner tous nos matchs à domicile et éviter de sombrer à l’extérieur. La JSBA mérite mieux que le palier Honneur Béjaïa», a déclaré récemment le président de la JSBA, Ramtane Benouaret.

R. M.