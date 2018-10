Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

L’attaquant de l’US Tirmitine, Ahmed Ouicher, revient dans cet entretien sur le début du championnat et s’exprime sur la prochaine confrontation de son équipe, face à Aït Ouanèche.

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire sur le nul concédé à domicile face à la JS Tadmaït ?

Ahmed Ouicher : on a affronté une bonne équipe qui compte en son sein des joueurs d’expérience qui ont joué dans les paliers supérieurs. Nous étions menés au score mais nous avons réussi à égaliser. Dommage qu’on n’ait pas su concrétiser toutes les occasions qui se sont offertes à nous lors de ce duel.

Ce nul est, donc, équitable à vos yeux ?

Oui, je pense qu’il l’est. On n’a pas à rougir de ce faux pas à domicile, car on a donné la réplique à un adversaire de qualité qui nous a posé beaucoup de problèmes. Il aurait pu nous battre facilement.

En deux matchs, l’US Tirmitine a récolté deux points sur les six possibles. Un commentaire ?

Ce n’est que le début du championnat, il faut continuer à travailler d’arrache-pied aux entraînements pour aller de l’avant. Présentement, on est sur la bonne voie. Au fil des matchs, on sera encore meilleurs, j’en suis certain.

Comment voyez-vous la prochaine sortie face à Aït Ouanèche ?

C’est un match qu’on doit bien négocier pour espérer revenir à la maison avec les trois points. Je crois qu’on a les moyens de battre cette équipe d’Aït Ouanèche, sans la sous-estimer. On a un groupe qui avance doucement mais sûrement.

Quel est votre objectif personnel avec l’US Tirmitine ?

Je suis venu à l’UST pour lui apporter un plus, et je fais de mon mieux pour répondre présent et être à la hauteur des attentes du large public et du staff technique. Étant un attaquant, je suis naturellement appelé à marquer des buts, c’est mon rôle. Je me sens bien dans cette équipe et je suis très honoré de porter son maillot. Je remercie les dirigeants de m’avoir fait confiance ainsi que le staff technique.

Entretien réalisé par Massi Boufatis