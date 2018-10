De belles affiches au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le 2e tour régional de la coupe d’Algérie, prévu cet après-midi, sera marqué par plusieurs chaudes empoignades, notamment celles à caractère domestique qui ne manqueront pas de suspense. Alors qui aura l'insigne honneur de représenter la Ligue régionale d’Alger au premier tour de la Coupe d'Algérie ? Réponse cet après-midi. A commencer par celle qu’abritera le stade Oukil Ramdane de Tizi Ouzou qui mettra aux prises deux pensionnaires du championnat de la Régionale 1, à savoir l’ES Azzefoun et l'USM Draa Ben Khedda dans un duel sans merci. Le choc de ce tour aura pour théâtre le stade Benalouache qui connaîtra sans nul doute une ambiance des grands jours avec ces retrouvailles entre le CRB Kherrata de la Régionale 2 et l’Olympique Akbou évoluant en division d’honneur de Bejaïa, soit deux clubs qui ont connu, depuis, des chemins différents, dans un match qui s'annonce palpitant. Idem pour le derby inédit de Bejaia entre le RC Seddouk et l’US Soummam. Le team de Seddouk devra se tenir sur ses gardes s'il veut éviter l'élimination qui pourrait ternir l'histoire du club. De son coté l’ES Bir Ghbalou second en championnat de la régionale deux doit se mesurer avec le CRB Tizi Ouzou, en difficulté en championnat dans son groupe en ce début de saison. Non loin de là le MC Bouira, à la traîne en championnat, se mesurera au leader de la Régionale 1 la JS Boumerdès dans une opposition qui s'annonce difficile. De son côté, l’ESM Boudouaoua, bien que préoccupé par le championnat, tentera de se qualifier au prochain tour, mais ce ne sera pas tâche aisée face au CM Tidjelabine qui carbure à plein régime en Régionale 2 Pour sa part, la JS Bordj Menaeil doit se méfier dans le derby qui l’opposera au WRB Ouled Moussaqui, de ne pas se poser en victime expiatoire. Pour les autres rencontres le CRB Bordj El Kifan à la traîne en championnat, affrontera le NR Dely Ibrahim qui évolue en Régionale 2. La formation du WRB Saoula part favorite face à la modeste équipe de la JSB Ain Benian, mais ce n'est pas gagné d'avance. A Birtouta, la confrontation entre DRB Staouèli et l’ASS Nationale semble équilibrée, car ces deux équipes se connaissent parfaitement. Il en est de même dans le duel entre l’OK Oued Smar et le HB Mohamadia., l'USM Cherraga semble à priori bien placé pour passer le cap du JSLC Dera, sauf grande surprise. Enfin la JS Tixeraine devra se méfier de son adversaire du jour, l’AGS Belverdere.

Samy. H