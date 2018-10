«L’arbitre nous a lésés face au MB Hassi Messaoud»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le président du CSA/MB Bouira, Nordine Hamadi, est revenu sur la dernière rencontre de son équipe face au MB Hassi Messaoud (1 – 1), notamment sur l’attitude et le comportement de l’arbitre directeur que ce soit lors de la rencontre ou à la fin du match. «De ma vie de joueur et de dirigeant, je n’ai jamais vu un arbitre aussi virulent qui profère des insultes sur le terrain sans aucune observance de l’éthique sportive. Nous avons établi un rapport détaillé à la Ligue, on souhaite que des mesures exemplaires soient prises», dira Hamadi. Pour rappel, les dirigeants du club avaient accusé l’arbitre directeur d’avoir dirigé la rencontre en étant «ivre». La fin de la rencontre était houleuse, non entre les deux équipes, mais entre les joueurs du MBB et l’arbitre directeur. Certains joueurs ont même tenté de l’agresser, mais il était bien ceinturé par un impressionnant cordon de sécurité. Au niveau des vestiaires, les dirigeants du club ont vainement essayé d’exhorter le délégué du match ou les services de sécurité à escorter l’arbitre, pour effectuer un contrôle sanguin au niveau de l’hôpital. Le concerné a refusé leur requête. Cela dit, la commission de discipline de la LIRFA est appelée à agir avec rigueur dans cette affaire.

M’hena A.