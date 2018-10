Izem Abdeldjebar nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Décidément, rien ne va plus chez l’Olympique de Feraoun, nouveau promu en division Honneur Béjaïa. En cause, sur les trois matchs joués jusqu’ici, l’OF n’en a remporté aucun. Dans l’optique de remettre l’équipe sur les rails, la direction du club a procédé à des changements au niveau du staff technique. L’entraîneur en chef, Haroun Mohand-Seghir, a été remercié et remplacé par Izem Abdeldjebar. Ce dernier a débuté son travail avant-hier. «Le président Halim Bordjah m’a sollicité pour prendre la barre technique, et je suis ravi qu’il a pensé à moi. On tâchera ensemble de créer le déclic, le club étant sur trois défaites. Comme on dit, une seule main ne peut applaudir. En tout cas, les joueurs sont bien conscients de ce qui les attend. On fera de notre mieux pour enregistrer notre première victoire de la saison chez nous, face au CRB Aokas. Les joueurs sont plus que jamais décidés à se surpasser pour passer l’écueil de notre prochain adversaire. Bref, si je suis là, c’est pour apporter ma touche personnelle à ce groupe, composé de joueurs de qualité qu’il faut juste aider et accompagner pour réaliser de bons résultats, à compter de la 4e journée», a confié le nouveau coach de l’Olympique Feraoun.

R. M.