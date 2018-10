Le coach menace de démissionner

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Rien ne va au sein de l’ARB Barbacha. En effet, après seulement trois rencontres jouées, où le club avait récolté trois points sur les neuf possibles, voila que l’entraîneur, Foudil Nasri menace tout bonnement de se retirer de la barre technique, si les choses continuent d’être gérées anarchiquement. C’est ce qu’on a compris dans une petite discussion avec lui dans la soirée du Samedi, soit à quelques heures seulement de la rencontre jouée au stade communal et perdue face au Gouraya de Béjaïa, où il dira : «Si ça continue comme ça, je démissionnerai, et je dois dire qu’à l’état où vont les choses, ce sera difficile d’effectuer du bon travail. Figurez-vous qu’aujourd’hui (Ndlr : Samedi dernier), j’ai exercé trois fonctions à la fois dans le même match, comme entraîneur, secrétaire et même soigneur. Ca ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver des solutions. Je ne veux pas être le dindon de la farce après.» Sur la rencontre jouée et perdue face au Gouraya de Béjaïa, le coach dira : «Malgré le score de trois à zéro, que je vois très lourd, on n’a pas à rougir de cette défaite que nous avons subie face à une bonne équipe de Gouraya qui a montré de belles choses sur tous les plans. Mes joueurs ont fait de leur mieux, malheureusement, on n’a pas pu éviter la défaite.» Soulignons que c’est ce même coach qui a été rappelé à la rescousse la saison écoulée, et ce, au moment où l’équipe avait joué une dizaine de rencontres sans en grignoter aucun point. Cette saison, même si le club a débuté la préparation très tard, vers la 2ème quinzaine du mois de Septembre, il n’en demeure pas moins qu’il a déjà trois points au compteur, qu’il a récoltés lors de la 2ème journée en déplacement, face au NC Bejaia (0/1), rencontre jouée au stade scolaire de Béjaïa. En tous les cas, les prochaines journées nous renseigneront si les choses vont s’arranger dans ce club, pour que le coach renonce à sa décision de jeter l’éponge. Attendons pour voir…

