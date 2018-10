Les Crabes pour le rachat

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les joueurs du MOB affronteront le PAC, ce soir à 18h00, au stade de Bologhine, pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 Mobilis.

Ce match sera un grand rendez-vous pour les Crabes qui doivent réagir après le dernier faux-pas contre l’ASAM où les camarades de Bouledieb sont passés à côté de leur sujet. Le coach du MOB, Kheireddine Madoui, a préparé le groupe tout au long de cette dizaine de jours en touchant à tous les volets, physique et technico-tactique. L’ex-entraineur de l’ESS pourra compter sur tous les joueurs, excepté Kadri, suspendu, alors que Nâas reste incertain. Cette rencontre sera difficile pour les deux équipes, puisque les Algérois, qui passent un début de saison difficile, sont capables de se réveiller à tout moment vu leur capacité de renverser la vapeur. Ils sont pétris de beaucoup de qualités mais manquent énormément d’expérience et c’est sur ce point que le coach béjaoui peut tabler pour réaliser un bon résultat. La délégation du MOB devait s’envoler pour Alger hier soir et prendre ses quartiers dans un hôtel algérois, une manière de mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles et devant leurs responsabilités. La direction du MOB a par ailleurs promis une forte prime en cas de victoire et le vice-président, Mohand Sadji, qui a longuement discuté avec les joueurs au cours de cette semaine, a rassuré tout l’effectif concernant leur situation financière. Signalons que la commission d’arbitrage de la fédération algérienne de football a désigné Necib comme arbitre central, il sera assisté de Meghlout et Tamrabet alors que Haddad sera le quatrième arbitre. A signaler que quatre autres rencontres sont prévues pour aujourd’hui, à savoir CR Belouizdad - CABB Arreridj, MC Oran – DRB Tadjenanet, O Médéa – USM Alger et MC Alger – JS Saoura. Les matchs ES Sétif – NAHD Hussein Dey, AS Aïn M’lila – USMB Abbès et JS Kabylie – CS Constantine sont reportés à une date ultérieure en raison l’engagement de l’ES Sétif en coupe arabe des clubs et la finale de la super-coupe d’Algérie entre l’USMBA et le CSC prévue après-demain, jeudi 1er novembre, à Blida.

Z. H.

Le programme

CR Belouizdad - CABB Arreridj

MC Oran - DRB Tadjenanet

O Médéa - USM Alger

MC Alger - JS Saoura

Paradou AC - MO Béjaïa