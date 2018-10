«Revenir avec un bon résultat»

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Pour avoir une idée précise sur la préparation des Crabes pour le match d’aujourd’hui contre le PAC, nous avons approché, hier, Soltane Amir, attaquant du MOB.

La Dépêche de Kabylie : Le report du match face au PAC a-t-il affecté le groupe ?

Soltane Amir : Non, pas du tout, surtout qu’on ne s’était heureusement pas encore déplacés à Alger. Certes, l’annonce du report, à une heure tardive de jeudi dernier, nous a un peu déstabilisés, mais pas au point de nous affecter. Nous avons continué la préparation le plus normalement du monde. J’espère que nous reviendrons avec un bon résultat pour oublier le dernier échec à domicile.

Vous n’avez joué aucune minute avec les seniors depuis le début du championnat, êtes-vous prêt pour le match de demain (aujourd’hui ndlr) ?

J’ai en effet raté plusieurs matchs à cause d’une méchante blessure, mais j’ai repris après ma guérison avec les espoirs en jouant plusieurs matchs et actuellement je suis à la disposition du coach. Je suis à 100% de mes aptitudes et l’entraineur peut compter sur moi s’il pense que je peux donner un plus à l’équipe.

Comment aborderez-vous ce match ?

Après le nul à domicile contre l’ASAM, nous sommes dans l’obligation de nous racheter et réaliser la meilleure performance possible. Nous avons beaucoup d’atouts à faire valoir au stade de Bologhine, notre volonté est inébranlable.

Propos recueillis par Z. H.