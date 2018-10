Les Vert et Rouge sereins

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

à vingt-quatre heures du rendez-vous face à la formation de Skikda pour le compte de la douzième journée du championnat, les inconditionnels des Vert et Rouge de la Soummam, qui nourrissent encore l’espoir de voir leur équipe se faire une place au soleil cette saison, s’apprêtent à se rendre en masse au stade, demain après-midi, pour apporter leur soutien aux joueurs. «Pour nous, ce match contre la JSMS se présente comme celui de la dernière chance», nous ont confié de jeunes supporters, hier matin. La récente défaite à Saida est déjà oubliée, nous diront-ils encore. Avec 14 points au compteur et accusant seulement cinq unités de retard sur le 3e (MCEE), les Béjaouis ont routes leurs chances d’améliorer leur classement. Et c’est pour cette raison que les socios du club considèrent cette confrontation face aux Skikdis comme un virage extrêmement important, à bien négocier, afin d’atteindre la barre des 17 points.

B Ouari