Cap sur l’USM Alger

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Après deux jours de repos, les coéquipiers du gardien Salhi ont repris, hier matin, les entrainements, au stade du 1er novembre. Les poulains du coach Dumas ont entamé leur préparation, en prévision du classico face à l’USMA prévu pour lundi prochain au stade de Bologhine. La séance de reprise déroulée en présence de tous les joueurs, dans une grande sérénité, après les bons résultats enregistrés. Le dernier fut le match nul face au MCO à Oran. Le président du club, Cherif Mellal, était présent, suivant avec attention le travail des joueurs. Une présence qui motive davantage les coéquipiers du milieu Benkhlifa qui comptent tout faire pour remporter le classico. Le coach Dumas apportera les corrections nécessaires en prévision des prochains rendez-vous, avec pour objectif de réussir d’autres bons résultats. A quatre journées de la fin de la phase aller, la JSK est bien parti pour terminer la première phase sur le podium. Ce match face à l’USMA sera un tournant et les Kabyles veulent bien le négocier avant le NAHD, le CSC et le CABBA. Après la séance de la reprise d’hier matin, les Kabyles s’entraineront deux fois aujourd’hui. Une séance de travail physique le matin et une autre technique l’après-midi. Ne laissant rien au hasard, Dumas travaillera tous les volets, pour pouvoir piéger les Rouge et Noir de la capitale.

M. L.