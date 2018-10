Les clubs de Béjaïa fin prêts

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Le championnat futsal de 1ère division débutera le 2 novembre et celui de la 2e division le 9 du même mois.

Les clubs de Béjaïa des deux paliers semblent prêts pour la compétition. Pour rappel, la D1 referme six clubs issus de la wilaya, à savoir le FC Béjaïa, le MC Béjaïa, l’En.s Béjaïa (Groupe A), le FC Akbou, ASS Akbou et l’Et.S Béjaïa (Groupe B). Pour la première journée, le FC Béjaïa est exempt, alors que le MC Béjaïa recevra, samedi prochain, l’AF Bordj-Bou Arréridj, à la salle Opow de Béjaïa à partir de 17 heures.0 En parallèle, l’En.S Béjaïa en découdra avec le CFBBA, à Bordj Bou Arréridj. Dans le groupe B, l’Et.s Béjaïa recevra le FREL Hirane, tandis que le FC Akbou jouera à domicile face au MHS Oran. Pour sa part, l’ASS Akbou donnera la réplique au RED Oran. Sur la rencontre du FCA - MSHO, le président du club recevant (FCA), Hani Naït Slimane, dira : «C’est une rencontre difficile face à une bonne équipe du MSH Oran. On jouera chez nous, donc on doit se méfier, d’autant plus que les rencontres de début de saison sont souvent indécises. En tout cas, le groupe s’est préparé pour contrer cette équipe d’Oran». Notons que dans la division 1 compte un total de 20 clubs, répartis sur trois groupes. Concernant la division 2, l’attraction de la 1ère journée n’est autre que le derby de la Soummam qui opposera l’AC Auzium Akbou au CF El Kseur, à Akbou.

R. M.

Le programme

Groupe A

AT M’sila - ASC Ouargla

MC Béjaïa - AF Bordj-Bou-Arréridj

CF B.B.A – En.s Béjaïa

Exempt: FC Béjaïa

Groupe B

Et.s Béjaïa - FRE Hirane

FC Akbou - MHS Oran

RED Oran - ASS Akbou

Exempt: FS Médéa

Groupe C

USM Touggourt - EF Constantine

Skikda F - AC Guelma

AS Guelma - GAF Skikda