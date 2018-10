Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

La deuxième journée de la division Pré-honneur, jouée le week-end dernier, a été marquée par un festival de buts. En effet, cinquante-deux buts ont été inscrits dans les treize rencontres disputées. Dans le groupe A, l’O Nath Yirathen a remporté le derby face à l’ES Nath Irathen et la JS Tala Tegana a asséné un carton plain à son invité du jour, l’US Mizrana. Il en est de même pour le CS Djebla Ouaguneoun qui a battu la nouvelle équipe du CS Ifflissen, tandis que l’USK Aït Aïssa Mimoun s’est inclinée à domicile devant l’O Makouda. Dans le groupe B, la bonne affaire est à mettre à l’actif de l’US Tala Athmane, qui est allée infliger une sévère défaite à la JS Djurdjura. L’US Bouhinoun s’est imposée devant l’US Sidi Belloua et l’OC Makouda a pris le dessus sur l’US Ikhelouiène. Pour sa part, le HC Azazga l’a emporté devant la formation d’Aït Yahia Union Sport et l’Olympique de Timizart Loghbar est sortie vainqueur face au FC Betrouna voisin. Dans le groupe C, le FC Aït Zaïm na pas raté l’occasion d’enchaîner un succès, cette fois-ci aux dépens de la JS Tala Mansour, et l’AS Aït Bouadou s’est défait de son hôte du jour, le CS Ihasnaouène. Enfin, la JS Tadmaït a été accrochée par l’US Tirmitine, pendant que le RC Imazighen n’a pas fait dans le détail devant la JS Aït Yahia Moussa.

S. K.

Les résultats

Groupe A

O Nath Yirathen 2 - ES Nath Irathen 0

USKA Aïssa Mimoun 0 - O Makouda 1

CSD Ouaguenoun 4 - CS Iflissen 3

JS Tala Tegana 4 - US Mizrana 0

US Timizart - US Djemaâ Saharidj (NJ)

Groupe B

JS Djurdjura 0 - US Tala Athmane 5

US Bouhinoun 2 - US Sidi Belloua 1

HC Azazga 2 - Aït Yahia Union sport 1

OC Makouda 4 - US Ikhelouiène 1

O Timizart Loghbar 2 - FC Betrouna 1

Groupe C

FC Aït Zaïm 5 - JS Tala Mansour 1

RC Imazighen 4 - JS Aït Yahia Moussa 1

US Tirmitine 1 - JS Tadmaït 1

AS Aït Bouadou 5 - CS Ihahsnaouène 1