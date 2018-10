Grand derby à Tazmalt

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

La troisième journée du championnat Pré-honneur connaîtra le déplacement du leader, la JS Djermouna, à Béjaïa pour y affronter la JSB locale. Les gars de Béjaïa veulent à tout prix réaliser leur deuxième succès de la saison et freiner l’élan des leaders. Au même moment, tous les regards seront braqués vers le sommet qui mettra aux prises les deux représentants de la ville de Tazmalt : l’OST (10e, 1 pt.) et le FET (6e, 2 pts.). Les deux antagonistes vont s'affronter après-demain dans un duel qui s’annonce palpitant et passionnant lors duquel chacune des deux équipes tentera l’impossible pour engranger les trois points, question de suprématie. En effet, les poulains du duo Aflelay –Titouah, qui restent sur une défaite amère concédée à Tameridjet (3 -1), voudraient se racheter devant leur public et améliorer leur position au classement. Quant aux poulains de Abdenour Mouhia, tout auréolés du nul ramené de Timezrit, face à l’USSA, ils feront de leur mieux pour signer leur première victoire en championnat. Une mission ardue devant cette bonne équipe du FET, qui jouera aussi pour la gagne. Une chose est néanmoins sûre, les deux formations ne se feront pas de cadeau sur le terrain. C’est dire que cette joute entre deux voisins sera disputée de bout en bout. Pour les amoureux des deux équipes, le vainqueur ne sera autre que le fair-play, qu'importe le résultat final ! S’agissant, par ailleurs des outsiders du groupe, la JS Tameridjet part avec les faveurs des pronostics devant l’IRB Bou Hamza qu’elle affrontera chez elle. Il en est de même pour le RC Ighil Ali qui aura à cœur de négocier à sa faveur le match face à l’USSA. Enfin, le WRB Ouzellaguen et l’ES Tizi Wal sont déterminés à profiter de la réception, respectivement, de la JS Melbou et du CSA/Tizi Tifra pour ouvrir leurs compteurs-buts, qui tournent à zéro après trois matchs disputés.

