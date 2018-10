Le trio de tête en appel

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Les co-leaders du championnat Honneur Béjaïa, l’Olympique d’Akbou et JSB Amizour, ainsi que le surprenant CRB Souk El-Tenine, qui suit derrière avec deux longueurs de retard, seront en appel hors de leurs bases lors de cette 4e journée. En effet, le leader effectuera ce week-end un déplacement à Béjaïa pour y subir un véritable test face à l’AS Taâssast. Le second leader, la JSB Amizour, croisera le fer au stade de Timezrit avec le SS Sidi-Aïch, dont le compteur-buts est toujours à zéro. Autre équipe aux aguets, Gouraya évoluera cette fois-ci à domicile et donnera la réplique au NC Bejaïa voisin, dans un derby ouvert et indécis. De son côté, la JS Ighil Ouazzoug a, a priori, un match facile à négocier face au CRB Aït R’Zine. Restant sur une victoire ramenée du cap d’Aokas, l’Olympique de M’Cisna damera le pion à son invité du jour, l’ARB Barbacha. Enfin, l’autre nouveau promu, l’O Feraoun, à la recherche de son premier succès de la saison, n’aura pas la partie facile à domicile devant le CRB Aokas.

Samy H.

Le programme

Gouraya Béjaïa - NC Béjaïa

O Feraoun - CRB Aokas

JS Ighil Ouazzoug - CRB Aït R’Zine

SS Sidi-Aïch - JSB Amizour

O M’Cisna - ARB Barbacha

SRB Tazmalt - CRBS El-Tenine

AS Taassast - O Akbou

Exempt: CS Protection civile