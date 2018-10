Une trêve d’un mois

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Après la 3e journée jouée samedi dernier, lors de laquelle le CF Akbou et l’AS Sûreté nationale ont confirmé leurs précédentes victoires, la Ligue nationale du football féminin a décidé de reporter le 4e round du championnat Nationale 1. Un mois de trêve, avance-t-on. Une pause qui sera bénéfique pour certaines équipes n’ayant pas pu démarrer la machine comme il faut, avec des résultats négatifs pour certaines et mitigés pour d’autres. Cette trêve n’est, cependant, pas vue du bon œil par les équipes qui ont bien démarré la compétition, craignant d’être freinées dans leur élan. Soulignons que ledit report est dû à l’organisation de la CAN dames, dont la phase finale se jouera du 17 novembre au 1er décembre au Ghana. La sélection algérienne affrontera, lors de la rencontre inaugurale, le 17 novembre, la sélection du pays organisateur, le Ghana, à 16h30, avant de croiser le fer avec la sélection du Cameroun, le 20 du même mois, à partir de 17h30. La troisième et dernière rencontre du groupe pour l’Algérie se jouera face au Mali le 23 novembre, à partir de 17 heures. Les demi-finales sont prévues le 27 novembre, avec une première rencontre qui débutera à 16h30 et une deuxième à partir de 17h30. Le match pour la 3e place aura lieu 30 novembre à 17 heures et la finale le 1er décembre (17h).

Rahib Medhouche