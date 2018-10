Gala international professionnel demain à Akbou

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

La salle omnisports de Guendouza à Akbou sera le jeudi 1er novembre 2018 à partir de 17h00 jusqu’à 22h00 le théâtre d’un grand gala international professionnel en Muay Thay (boxe thaïlandaise) à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Cette manifestation, organisée par le club sportif Asaru Akbou, en partenariat avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bejaia, sous le haut patronage de Mrs le ministre de la jeunesse et des sports et celui des anciens Moudjahidine, se déroulera pour la première fois sur le continent africain. Le coup d’envoi sera donné en Algérie lors de cette date symbolique du 1er novembre. Au cours de cette compétition, une ceinture WBC sera mise en jeu, durant cette soirée, treize (13) combats dont six(6) semi-pro (filles et garçons) trois (3) rounds de deux (2 mn), puis sept (7) combats professionnels de trois(3) rounds de trois(3) minutes chacun. A noter qu’avant la tenue de ce grand gala une conférence de presse est prévue aujourd’hui mercredi 31 octobre 2018 à 19h00 à l’hôtel Majestic d’Akbou. Au cours de ce conclave avec les medias, le président du club Mr Yougourta Iskouren donnera plus de détails au sujet de cet évènement.

N. M.