La grande attraction à Azazga

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

La 8e journée du championnat dans le groupe Centre-est de l’inter-région, qui aura lieu vendredi et samedi prochains, propose des rencontres intéressantes à suivre.

Des rencontres qui vaudront le déplacement et d’autres sans grand enjeu. Commençons par le derby de la Kabylie qui opposera la JS Azazga au MB Bouira chez le premier. Si le MB Bouira voudrait se racheter de son nul enregistré à domicile lors de la précédente journée face au club du Sud algérien, le MB Hassi-Messaoud en l’occurrence, dans une rencontre qui s’était achevée sur le score d’un but partout, la JS Azazga voudrait bien confirmer le carton enregistré lors de la 7e journée où les Banlieusards avaient écrasé le FC Bir-El-Arch sur le score sans appel de trois à zéro. C’est ce qui ajoutera du piment à la rencontre, où si le club recevant prenait les trois points, il reviendraiy à hauteur de son adversaire, étant donné que l’écart entre les deux équipes est de trois points (11 points pour le MBB et 8 points pour la JSA). En outre, la différence de buts est actuellement favorable aux Azazguis qui ont +2 contre +1 pour les Bouiris. L’US Oued Amizour quant à elle n’arrive pas à démarrer comme il faut avec des résultats en dents de scie. Les Rouge et Noir d’Amizour recevront chez eux, au stade Larbi Touati, les Algérois du DRB Baraki. Une équipe qui pointe à la 7e place avec 9 points au compteur et 4 d’avance sur l’USOA. C’est dire que les Amizourois sont plus que jamais décidés à remporter leur 2e victoire de la saison à domicile, après celle enregistrée face au Hydra AC lors de la 4e journée. En tous les cas, les Unionistes n’ont plus droit à l’erreur, au risque de se compliquer l’existence pour la suite.

R. M.

Le programme

Vendredi

USO Amizour - DRB Baraki

FC Bir El Arch - Hydra AC

JS Azazga - MB Bouira

ASCO Zouaï - IRB Berhoum

MBH Messaoud - IRBA Lahdjer

OM Ruisseau - NRB Teleghma.

Samedi

US Souf- USM Sétif

SA Sétif-AS Bordj Ghedir