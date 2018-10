L’arrivée de Zahir Attia se précise

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

L’intérêt affiché par l’ex-patron du MO Béjaïa, Zahir Attia, pour reprendre le Mouloudia de Bouira se précise de plus en plus. Celui-ci a effectué plusieurs déplacements à la ville de Bouira pour rencontrer les responsables du doyen des clubs de la wilaya, crée, pour rappel, en 1947. Selon nos sources, il rencontrera aussi le maire de Bouira. Attia est d’ailleurs revenu avant-hier soir à Bouira pour rencontrer, une nouvelle fois, les dirigeants du club afin d’élaborer les ultimes procédures et retouches avant la passation des consignes entre les deux parties. «Nous avons discuté longuement et en toute transparence sur l’ensemble des paramètres et points. En principe, c’est sur la bonne voie», dira avec optimisme Zahir Attia. «Je me sens bien à Bouira, un carrefour de l’Algérie. J’ai envie de faire quelque chose de bien dans cette ville et avec ce club mythique qui compte 71 ans d’existence. L’objectif, c’est qu’il puisse gravir un palier supérieur. Pour ce faire, il faut passer à l’action, je reviendrai la semaine prochaine pour tout finaliser avec les dirigeants du club. Je compte aussi rencontrer le wali pour lui faire part des détails du projet en question», fait-il savoir. Pour rappel, le wali, accosté récemment à ce propos, déclarait que Zahir Atita était «le bienvenu». De son côté, le président du CSA/MBB, Nordine Hamadi, dira : «Nous avons toujours dit que toute personne pouvant donner un plus au club est la bienvenue. Voilà que M. Attia est venu nous faire cette proposition qu’on juge bénéfique pour le club. On va faire les choses dans les règles. Si tout marche, ce sera tant mieux pour le club et M. Attia. Nous avons toujours travaillé dans les règles. Avec une comptabilité affinée, le club bénéficie des services d’un expert comptable et d’un commissaire aux comptes. Ce sera, sans doute, une chose bénéfique non seulement pour le club mais aussi pour tous les jeunes sportifs de Bouira». Zahir Attia affirme vouloir donner un nouveau souffle et injecter du sang neuf au club pour le hisser haut. Dans un premier temps, il créera un centre de formation et lancera d’autres disciplines autres que le football. Le but principal, soutient-il, c’est d’inculquer la culture sportive aux jeunes, à travers l’élaboration d’un plan de carrière, le suivi de carrière du sportif et la scolarité de l’apprenant ainsi que l’organisation de cours de soir. Ainsi, la mission principale du centre, c’est de venir en aide aux jeunes de Bouira et d’autres, tant au niveau éducatif que sportif, d’autant qu’il disposera d’une équipe pédagogique compétente. «Bouira, conclut Attia, mérite d’avoir une équipe d’élite compte tenu de sa situation géographique et économique».

M’hena A.