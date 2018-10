Spectacle et suspense en vue à Timezrit

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Au vu des confrontations qui se dérouleront pour le compte de cette cinquième journée, un éventuel changement n’est pas à exclure dans le haut du tableau notamment parmi les équipes qui occupent les cinq premières marches. Le CM Tidjelabine qui, à la surprise générale, a pris en solo les commandes du groupe à la faveur de ses deux victoires consécutives, sera en appel à Maillot pour croiser le fer avec le FC Tamelaht. C'est dire la difficulté qui attend les gars de Tidjelabine désireux de réaliser la passe de trois. Ce ne sera pas une simple affaire pour eux dans la mesure où l'adversaire du jour, le nouveau promu, les attend de pied ferme pour rebondir et se rassurer après son dernier nul face au MCB. Mais cette journée sera sans conteste dominée par le choc entre les deux voisins de ce groupe. En effet, l’ES Timezrit tout auréolé par le Nul de Tizi Rached lors de la précédente journée, devra cravacher durement pour espérer s’en sortir vainqueurs du choc de ce vendredi face à l’OS El Kseur qui envisage de coiffer sur le poteau l’équipe local, son rival du jour après son succès le weekend dernier devant l’OSM. En revanche ce round s'annonce à priori à l'avantage de l'autre dauphin du CRB Kherrata qui sera plus à l'aise chez lui face au MC Bouira, assez fébrile en ce début de parcours. Par ailleurs, évoluant à domicile, l’USM Bejaia et le FC Tadmaït qui font partie du bas du tableau, avec quatre points au compteur chacun, n’oseront vraisemblablement pas rater la précieuse opportunité d’engranger les trois points de la victoire qui leur permettrait de grimper d’un cran, et ce, devant respectivement la JS M’Chedellah et l’ES Bir Ghbalou qui seront leurs adversaires du jour. L’Olympique de Tizi Rached, tenu en échec par Timezrit (1-1), rendra visite à l’ES Draâ El Mizan, où les locaux ne jurent que par la victoire pour quitter la place de lanterne rouge. En bas du classement l’OS Mouldiouene reçoit l’US Soummam avec l'espoir de signer sa deuxième victoire. Enfin la lanterne rouge, le WR Bordj Menaeil, avec un point au compteur,aura la tâche difficile où il aura affaire au RC Seddouk,un sociétaire, très contrarié par ses deux défaites consécutives à domicile face à Bir Ghbalou et Kherrata et qui tentera de se ressaisir face au Widad. Ceci dit les hommes de Boukhlif sont donc avertis.

Samy H.

Le programme

OS Mouldiouane - USSoummam

ES Timezrit - OS El-Kseur

WRB Ménaeïl - RC Seddouk

FC Tadmaït - ES Bir Ghbalou

CRB Kherrata - MC Bouira

FC Tamelaht - CM Tidjelabine

USM Béjaïa - JS M’Chedellah-

ESD El-Mizan - O Tizi Rached