«Notre objectif reste le maintien»

Le Club Football Akbou, qui évolue cette saison en Nationale 1, a réussi un sans-faute, avec la récolte des 9 points possibles. Le club a enregistré deux victoires en déplacement et une à Ouzellaguen (son fief). Le président Aomar Merabet estime que l’objectif du club est le maintien et qu’il ne faudrait en aucun cas s’enflammer.

La Dépêche de Kabylie : Votre club a enregistré un début de saison tonitruant…

Aomar Merabet : Tout à fait, on a entamé la saison avec une victoire en déplacement face au SMB Touggourt que notre équipe a battu sur le score de 9 à 1 au stade d’El-Moustakbal (Touggourt), puis on a reçu le voisin, l’ESF Amizour, que nous avons battu sur le score de 4 à 1 au stade d’Ouzellaguen. Et lors de la dernière rencontre, on est allés gagner face au FC Constantine sur un score étriqué de 1 à 0. Notre parcours pour le moment est positif.

Gagner à Constantine n’est pas donné à n’importe quelle équipe…

C’est vrai. Les filles ont fait ce qu’il fallait, en marquant dans les dix premières minutes, puis en gérant intelligemment la rencontre et le score jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Je tiens personnellement à saluer la très bonne prestation de notre gardienne Chaib Asma qui a réussi là où beaucoup échouent. Elle a réussi à annihiler les actions de l’équipe adverse et mérite bien la note de 10/10. Elle a largement contribué à la victoire de notre équipe.

Avec ces trois victoires successives, le CFA est premier avec 9 points, ex æquo avec l’AS Sûreté nationale. Quel est maintenant votre objectif pour cette saison ?

C’est toujours le maintien en Nationale 1. C’était notre objectif avant même le début de la compétition officielle. Même avec un tel parcours, on ne doit pas s’enflammer, on doit garder les pieds sur terre et travailler davantage pour atteindre l’objectif assigné, à savoir garder notre place dans ce palier. Le parcours est encore long et nos supporters et supportrices doivent savoir qu’on ne change pas d’objectif du jour au lendemain.

Vous avez privilégié la stabilité en maintenant le coach Mira à la tête de la barre technique du club…

Oui, car ce n’est un secret pour personne que la clé de la réussite dans un club, c’est la stabilité. Nous, au CFA, on a privilégié cet aspect pour aller de l’avant. En plus, l’actuel staff a fait du bon boulot, à l’image de Mira Abdenour qui est avec nous pour la 4e année de suite.

Et concernant les jeunes catégories du club…

Nous avons de la pâte dans les jeunes catégories. Depuis 2010, notre club, le CF Akbou, s’est distingué de fort belle manière, avec trois Coupes d'Algérie chez les U20, un championnat national ainsi que deux championnats régionaux dans cette même catégorie, deux coupes d’Algérie chez les U17, un championnat régional chez les seniors. C’est plutôt pas mal, neuf titres en huit ans chez les jeunes. Avec les jeunes catégories, on est ambitieux et on vise toujours haut. Mais pour les seniors, je le dis et je le répète, notre objectif principal, c’est le maintien.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche