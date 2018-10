A qui sourira novembre ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le CSC croisera le fer avec l’USMBA, demain à 17 heures, au stade Tchaker de Blida, pour le compte de la Super Coupe d’Algérie.

Le CSC, qui a remporté le championnat la saison dérnière, affrontera le vainqueur de la coupe d’Algérie, l’USMBA, qui avait battu la JSK en finale. Les deux équipes prétendent à remporter ce trophée pour continuer l’aventure du championnat avec un bon moral. Si le CSC occupe la 7ème place au classement en championnat avec 14 points, l’USMBA quant à elle souffre et occupe l’avant-dernière place avec seulement 8 points. Le CSC veut revenir en force et aspire à jouer les premiers rôles, alors que l’USMBA luttera pour assurer son maintien en Ligue 1 Mobilis. En dépit du classement des deux équipes, l’on s’attend à une vraie bataille entre les 22 joueurs, mais aussi entre les deux entraîneurs, Amrani côté CSC et Bouzidi côté USMBA. Côté effectif, l’attaquant Abid sera le grand absent chez le CSC. Ayant rechuté après s’être rétabli de sa blessure, le buteur du CSC ne prendra pas part au match de demain. Côté USMBA, Belahouel et Tabti soufrent de petits bobos, mais le staff médical fait de son mieux pour récupérer les deux joueurs pour cette finale. Selon les dernières nouvelles, les joueurs en question auront de fortes chances de jouer demain après-midi. Cette confrontation, entre le champion en titre et le détenteur de la coupe d’Algérie, attirera à coup sûr un grand public au stade de Blida. Chacune des deux galeries s’efforcera d’encourager son équipe, avec le rêve de revenir avec cette coupe. A signaler que les deux équipes sont entrées en regroupement à Alger depuis hier.

M. L.