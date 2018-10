Option rachat pour les Vert et Rouge

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Dos au mur suite à leur récent revers concédé dans les ultimes instants de la partie face au MC Saida (2-1), les joueurs de la JSM Béjaïa doivent réagir cet après-midi, à l’occasion de la venue de la JSM Skikda, dans le cadre de la douzième journée du championnat. Idem pour les Vert et Noir de Skikda qui restent eux aussi sur un cuisant échec essuyé mardi dernier en match de retard face à l’ASO. Ces derniers qui alternent le bon et le moins bon depuis le début du championnat, viendront à Béjaïa avec l’objectif de signer le meilleur résultat possible aux dépens de leur adversaire du jour. La rencontre, qui s’annonce indécise pour les deux teams, se caractérisera sans doute par un engagement physique sans faille pendant les 90’ de jeu. Pour les Béjaouis, qui évolueront dans leur jardin, l’erreur n’est pas permise devant leurs supporters encore très affectés par la manière avec laquelle Belmessaoud et Cie ont laissé les trois points du match de Saida. Au sujet de la confrontation de cet après-midi devant les Skikdis, le latéral gauche des Vert et Rouge, Oussama Khellaf, dira : «Notre dernière défaite à Saida nous reste en travers de la gorge, nous sommes donc dans l’obligation de réagir pour retrouver la sérénité. D’autant qu’on jouera devant notre public qui, j’espère, viendra en masse pour nous soutenir. Même si la partie ne s’annonce pas facile face à un adversaire qui a été défait lui aussi la semaine passée contre le leader, tout le groupe est déterminé à faire le maximum pour gagner». Côté effectif, le coach Samy Mousseline pourra bénéficier des précieux services de trois éléments-clés. Il s’agit du latéral droit Farouk Benmansour et du milieu de terrain Abdelhakim Djeribia, complètement rétablis de leurs blessures, ainsi que du capitaine Koceila Berchiche qui a purgé sa peine d’un match automatique contre le MC Saida. Ce dernier sera sans doute associé dans l’axe avec Nacer Meddour, en l’absence de Slimane Allaii, suspendu pour cette rencontre face à Skikda.

B Ouari.