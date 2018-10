“Uche ne m’a pas convaincu”

Par DDK | Il ya 1 heure | 279 lecture(s)

Intervenant avant-hier soir sur Berbère télévision, le président délégué et porte-parole de la JSK, Mouloud Iboud, est revenu sur le report de la 12e journée, comme il a évoqué la domiciliation du clasico à Bologhine, la question du centre de formation, le nouveau stade de Tizi-Ouzou,... D’emblée, il n’a pas hésité à critiquer la LFP après le décalage de la 12e journée : «Le MCA a le droit de demander le report de sa rencontre. Néanmoins, c’est inacceptable que la Ligue reporte toutes les rencontres de cette journée. Les personnes ont changé au sein de cette instance, mais pas les pratiques», a-t-il regretté. À propos de la domiciliation du clasico face à l’USMA, Iboud a affirmé que la JSK aurait souhaité jouer au stade du 5 Juillet. Il a précisé, cependant, qu’il respecte le choix de l’USMA, et que la JSK la recevra lors de la manche retour au stade du 1er Novembre : «On aurait souhaité affronter l’USMA au 5 Juillet car ce stade peut contenir les milliers de supporters des deux équipes. Cependant, l’USMA a choisi Bologhine, et c’est tout à fait son droit, puisque c’est elle qui reçoit. Nous, aussi, on la recevra sur notre terrain du 1er Novembre lors du match retour», dit-il. Par ailleurs, et alors que le ministre de la Jeunesse et des Sport a affirmé que le nouveau stade de Tizi-Ouzou devrait être prêt au mois de janvier, Iboud, lui, a fait part de son scepticisme : «Il est impossible que le nouveau stade soit livré au mois de janvier. Il y a beaucoup de travaux à finaliserdans les différentes structures, comme les restaurants, les cafeterias et autres. Ça va prendre du temps», pense-t-il. Concernant le centre de formation, Iboud a avoué que ce projet a besoin de beaucoup d’argent, précisant : «C’est vrai, la réalisation du centre de formation demande beaucoup d’argent. Cependant, on n’a jamais demandé de l’argent aux hommes d’affaires ou aux particuliers. On leur expose notre projet et chacun peut aider avec d’autres moyens que l’argent». Revenant sur la libération de l’attaquant Benaldjia, Iboud a expliqué que le joueur ne rentre pas dans les plans de son entraîneur : «On a ramené Dumas et on lui a donné carte blanche. Nous, en tant que direction, on ne se mêle pas de son boulot, tout comme il ne se mêle du nôtre. Sachant que Benaldjia ne rentrait plus dans les plans du coach, nous étions contraints de résilier son contrat. Benaldjia est un très bon joueur, c’est un fils de bonne famille. Mais les joueurs partent et le club reste. La JSK a connu le départ des Menad, Fergani, Larbès et autres et elle est toujours en Ligue 1 Mobilis 50 ans après son accession», a commenté iboud. Questionné, un peu plus loin, sur l’attaquant nigérian Uche, l’intervenant a affirmé que le joueur ne l’a pas convaincu : «Je sais qu’il y a un coach habilité à parler du technique, mais si vous me posez la question en tant qu’ancien joueur, je vous dirai qu’Uche ne m’a pas convaincu», a-t-il conclu.

M. L.