L’ES Azeffoun veut garder son bien

DDK

Un seul mot d’ordre, donc, chez les Ivahriyen de l’ES Azeffoun qui ne jurent que par la victoire et rien que la victoire.

L’ES Azeffoun, qui s’est emparée du fauteuil de leader le week-end dernier, se déplacera cet après-midi à l’ex-Fort-de-l’Eau pour affronter le CRB Bordj El-Kiffan, pour le compte de la 5e journée de la Régionale 1. Un match à six points que les Marins ne veulent en aucun cas rater, en misant sur une autre victoire pour préserver leur fauteuil de leader et éviter de se faire distancer par la JS Boumerdès, qui, elle, accueillera son homologue de l’IR Birmandreis. Un seul mot d’ordre, donc, chez les Ivahriyen qui ne jurent que par la victoire et rien que la victoire. Mais un match se gagne sur le terrain et les joueurs doivent sortir le grand jeu s’ils veulent espérer atteindre cet objectif, sachant que le CRBBK fera tout son possible pour leur infliger leur première défaite de la saison. Autre représentant de Kabylie, l’USM Draâ Ben Khedda aura une chance de gagner d’autres marches au classement, avec la réception du WA Rouiba. Même son de cloche pour la JS Tichy qui effectuera un périlleux déplacement chez l’EC Oued Smar. Les JST croit, cependant, en sa belle étoile et en ses chances de revenir à la maison avec les trois points de la victoire. Notons que les deux autres représentants de la Kabylie, la JS Akbou et le CRB Tizi-Ouzou, devaient jouer hier face à l’OC Beaulieu et la JS Tixéraine. Enfin, l’ESM Boudouaou affrontera son homologue du CA Kouba et l’USM Cheraga accueillera sur son terrain et devant son public le WB Saoula.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

EC Oued Smar - JS Tichy

JS Boumerdès - IR Birmandreis

CRBB Kiffan - ES Azeffoun

USMDB Khedda - WA Rouiba

USM Chéraga - WB Saoula

ESM Boudouaou - CA Kouba

JS Akbou - OC Beaulieu (hier)

JS Tixéraine - CRBT Ouzou (hier)