Farid Tarfia s’offre la 4e édition

La coquette ville de Béjaïa a abrité, avant-hier, la quatrième édition du Challenge national des 13 martyrs. Après une absence de 6 ans, cette compétition a été relancée par l’association sportive AM Béjaïa et a vu la participation d’un peu plus de 600 coureurs, dont 120 dames venues de 22 wilaya et des 52 communes de Béjaïa. Organisé à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération pour rendre hommage aux 13 jeunes fusillés par l’armée française à Taâssast, sur les hauteurs de Béjaïa, cet événement a été rehaussé par la présence des autorités locales, à leur tête le wali de Béjaïa qui a donné le coup d’envoi, ainsi que des élus de l’APC et de l’APW, de députés et de beaucoup d’autres invités issus de la famille sportive béjaouie. Concernant le volet technique et les résultats, Tarfia Farid (Jijel) a remporté haut la main la première place chez les messieurs. Il est suivi d’Athamna Noureddine (Khenchela) et de Moulay Slimane (Alger). Chez les dames, c’est Benderbal Malika (Alger) qui s’est adjugé la première place, suivie respectivement de deux Bougiotes, Boumaza Thinhinane et Takaznount Hakima. Cette grandiose fête de la course sur route, sur 12 km, a été aussi une occasion pour honorer le doyen des entraîneurs de l’athlétisme béjaoui, en l’occurrence Messaoudi Djoudin, ainsi que le défunt et ex-athlète de l’AMB Chérifi Faycal. À signaler qu’à la fin de la course, des récompenses ont été distribuées aux 5 premiers de chaque catégorie d’âge retenue, à savoir les 18 – 26 ans, 27 – 34 ans, 35 – 44 ans, 45 - 54 ans et 55 ans et plus chez les hommes, alors que chez les femmes, trois catégories seulement ont été retenues. Il s’agit des 18 – 26 ans, 27 - 34 ans et 35 ans et plus.

Z. H.