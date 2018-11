L’US Béni Douala vise le trône

Par DDK | Il ya 58 minutes | 91 lecture(s)

L’US Béni Douala affrontera au stade du 1er Novembre cet après-midi à 15 heures la formation du Nadi Tadamoun Souf, pour le compte de la 9e journée de la DNA.

La formation des Ath Douala ne joue que pour la première place depuis que Hocine Ammam, soutenu par l’actif manager général, Dahmane Azem, la préside. Ainsi, après plusieurs accessions réussies les unes après les autres, l’US Béni Douala a raté à deux reprises une autre montée, en Ligue 2 Mobilis. Mais ce n’est que partie remise et rien n’est encore perdu pour les Lions d’Ath Douala qui ne jurent que par l’accession cette saison. Après huit journées, l’US Béni Douala pointe à la deuxième place au classement avec 15 points et à une unité du leader, l’ES Ben Aknoun, qui accueillera aujourd’hui samedi la JS Haï Djebel dans un derby qui promet. L’US Béni Douala, drivée par le revenant Hamici, affrontera au stade du 1er Novembre cet après-midi à 15 heures la formation du Nadi Tadamoun Souf, pour le compte de la 9e journée de la Division nationale amateur (groupe Centre). Une rencontre qui s’annonce a priori à l’avantage des coéquipiers du buteur Bekbouka. Mais les Sudistes sont capables de leur créer des problèmes. Les joueurs de l’USBD doivent, donc, faire très attention, car ce ne sera pas une partie de plaisir. En tout cas, les dirigeants, à leur tête Ammam Hocine, veulent que les trois points restent à Tizi-Ouzou, ce qui confirmerait le grand retour de l’USBD. Pour sa part, l’IB Lakhdaria ira défier, au stade de Réghaïa, le NARBR local qui l’attend de pied ferme. La mission de l’équipe de l’ex-Palestro ne sera guère de tout repos. Il va falloir beaucoup de maîtrise et de détermination pour passer le cap du NARBR. Dans le cadre de la même journée, deux matchs sont prévus à huis clos. Il s’agit du RC Arbaâ – CRB Aïn Ouessara et du CR Béni Thour - RC Boumerdès. Pour sa part, l’ESM Koléa affrontera l’AR Ouargla, tandis que le WR M’Sila croisera le fer avec l’IB Khemis El Khechna. Enfin, le NRB Touggourt donnera la réplique à son homologue du WA Boufarik, lanterne rouge.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

ESM Koléa - AR Ouargla

US Béni Douala - NT Souf

ESB Aknoun - JS Haï Djebel

WR M’sila - IRKE Khechna

RC Arbaâ - CRB Aïn Ouessara

NARB Réghaïa - IB Lakhdaria

CRB Thour - RC Boumerdès

NRB Touggourt - WA Boufarik