L’ES Azeffoun, le CRB Kherrata et l’US Soummam au tapis

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Comme il fallait s’y attendre, il y a eu des surprises au 2e tour régional de la Coupe d’Algérie, disputé mardi dernier. La première sensation nous est parvenue de Béjaïa, où l’Olympique d’Akbou, sociétaire de la division Honneur, a réussi à sortir de la compétition le CRB Kherrata, club de la Régionale 2. Les gars d’Akbou se qualifient, donc, au prochain tour national grâce à une réalisation signée Massi Naït Slimane, à la 114’. L’autre rencontre choc de ce tour a mis aux prises le leader de la Régionale 1, l’ES Azzefoun, avec son voisin, l’USM Draâ Ben Khedda, qui évolue dans le même palier. La partie réglementaire s’étant terminée sur un score parité, les deux formations ont recouru aux fatidiques tirs au but. Bien négociée par les «Debekois», cette séance leur a permis de poursuivre l’aventure. Dans le derby de la Régionale 2 entre le RC Seddouk et l’US Soummam, le premier a dû sortir le grand jeu pour assurer sa qualification face au deuxième (1 - 0), grâce à l’unique réalisation de Billal Benmokhtar (80’). Pour sa part, le CRB Tizi-Ouzou quitte la compétition après sa défaite à l’issue de la série des TAB devant l’ES Bir Ghbalou (4 - 3), après que la rencontre s’est achevée sur un score vierge. Les autres rencontres ont été ponctuées par des scores logiques, dans la mesure où ce sont les clubs des paliers supérieurs qui en sont sortis victorieux, à l’exemple de l’USM Cherraga, qui a composté son billet pour le prochain tour après avoir laminé la formation du JLC Douera. L’ESM Boudouaou, quant à lui, a éprouvé les pires difficultés à éliminer le leader de la Régionale 2, le CM Tidjelabine. L’AS Sûreté nationale a également peiné pour passer l’obstacle d’une équipe fougueuse du DRB Staouali. La JS Boumerdès, invincible depuis le début de saison, a su comment faire sortir le MC Bouira de cette compétition. Enfin, les deux autres derbies de ce round ont tourné à l’avantage de WRB Saoula et de l’OK Oued Smar, qui ont respectivement battu le JSB Aïn Benian et le HB Mohamadia. Enfin, le NR Dely Ibrahim a pris le meilleur sur onze de Bordj Kiffane et l’AGS Belverders en a fait de même face à la JS Tixeraine (Régionale 1).

Samy H.