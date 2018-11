Mustapha Mabed n’est plus

Par DDK | Il ya 58 minutes | 78 lecture(s)

L’expert en judo et président du club de judo d’El-Harrach, Mustapha Mabed, est décédé jeudi à l’âge de 65 ans des suites d’une longue maladie. Il a été inhumé hier au cimetière El-Alia après la prière du vendredi. Le défunt a consacré sa vie au sport et à la jeunesse. Durant des années, il a formé des centaines de jeunes qui se sont illustrés sur la scène du judo national, continental et mondial. Mustapha Mabed, qui a mené sa carrière professionnelle au sein des organes du ministère de la Jeunesse et des Sports, avait notamment occupé le poste de DJS de Tizi-Ouzou au début des années 2000. Le défunt avait également exercé en tant que journaliste au sein de la rédaction du quotidien Planète Sport. En cette douloureuse circonstance, la rédaction sportive de la Dépêche de Kabyle présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis.

R. S.