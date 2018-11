Mellal crie au scandale

Par DDK | Il ya 56 minutes | 186 lecture(s)

La LFP a procédé, avant-hier, à de nouvelles modifications dans la programmation des deux prochaines rencontres de la JSK en Ligue 1 Mobilis.

le match USMA – JSK, prévu initialement pour après-demain, au stade de Bologhine, a été décalé au lendemain mardi, alors que celui face au NAHD, prévu initialement le vendredi 9 novembre, a été décalé au dimanche 11 novembre. Une programmation qui a provoqué la colère des dirigeants de la JSK, à leur tête le président Cherif Mellal. Ce dernier n’a pas mâché ses mots, menaçant de se retirer du championnat si les dates annoncés sont maintenues. « Nous refusons catégoriquement cette énième modification. C'est scandaleux et honteux à la fois. L'intention est de nous perturber, de nous casser. Ces gens de la Ligue sont le mal du football. Nous n'allons pas abdiquer et défendrons les intérêts du club. Tout est clair maintenant, ces gens-là veulent nuire à la bonne marche de la JSK. Puisque c'est ainsi, nous ne considérerons que les dates initialement prévues sans changement ni rien», a déclaré, hier, le boss des Canaris sur le site officiel du club.

«On joue lundi contre l’USMA sinon rien»

Très remonté contre la LFP, à sa tête son président Abdelkrim Medouar qu’il accuse ouvertement d’incompétence, Cherif Mellal s’en est pris ouvertement à l’ex-président de l’ASO, appelant ses collègues des autres clubs à lui retirer leur confiance. «Chaque semaine, ce président de Ligue change de programmation du championnat comme il veut. On a cautionné deux fois avec les matchs contre l’ESS et le CSC, mais là c’est bon. Soit on joue le lundi soit on ne jouera plus. J’appelle tous les présidents pour une réunion d’urgence afin de lui retirer la confiance. C’est une mascarade». Lors de son intervention, hier, le président Mellal semblait déterminé à se retirer du championnat si les rencontres de son équipe ne se jouaient pas dans leurs dates initiales. «Si je cautionne cette mascarade, il ne restera plus de la crédibilité dans notre football. Soit on joue lundi face à l’SUMA et le vendredi face au NAHD soit on ne jouera pas. Après que le match face à l’ESS a été décalé de 17h45 à 20h, on a reporté le match face au CSC, et maintenant on décale le match face à l’USMA. C’est une véritable mascarade. Je vais saisir la FIFA, car nous sommes contre la politique dans le sport. Nous sommes ici pour le développement du football national», a-t-il encore menacé.

«Medouar est venu servir ses intérêts»

Poursuivant son offensive contre le président de la LFP, Mellal dira soupçonner un coup monté contre son club après le très bon parcours enregistré jusque-là. «On veut casser à tout prix la JSK après les bons résultats enregistrés depuis 11 matchs. C’est anormal de rester 18 jours sans compétition. Les gens qui gèrent la ligue seraient même capables de nous demander de céder les points d’un match. Ce sont des gens incompétents et leur place n’est pas à la ligue», a ajouté Mellal. «Medouar est venu pour faire du tourisme. C’est un incompétent, je lui conseille de démissionner. Il est venu servir ses intérêts personnels et pas le football national. Il travail pour certains clubs et nous dénonçons sa politique des deux poids deux mesures», fulminera Mellal, estimant qu’il y a des gens plus compétents pour gérer l’institution. «Ces gens-là doivent céder leurs places. L’Algérie compte 40 millions de citoyens et il y a des hommes très compétents qui peuvent gérer la ligue», dira-t-il, avant d’appeler les autres présidents à une réunion, demain dimanche, à Alger, pour discuter de cette question.

M. L.