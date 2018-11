Une semaine pour préparer le CRB

Par DDK | Il ya 58 minutes | 66 lecture(s)

Après la débâcle du PAC, les joueurs du MOB ont repris le travail, hier, pour préparer le prochain match contre le CRB comptant pour la 14ème journée et programmé pour le samedi prochain, 10 novembre, au stade du 20 août, après le report de la rencontre contre le MCA de la 13ème journée, reprogrammée pour le 17 novembre prochain. Les camarades de Bouledieb, qui passent des moments très difficiles après les 3 derniers faux pas de suite, doivent réagir. Le staff technique doit revoir beaucoup de chose au sein de l’équipe, même si, de l’avis de tout le monde, l’effectif du MOB cette année est en-dessous des espérances du public, avec un rendement tout juste moyen. Les supporters, qui s’étaient déplacés à Alger pour soutenir l’équipe, sont revenus très déçus du résultat final et du rendement du groupe. Le coach Madoui a une bonne semaine devant lui pour préparer le CRB. Tous les joueurs sont présents, y compris Kadri qui a purgé contre le PAC. L’ex-coach de l’ESS devra prendre certaines décisions, même si elles seront fâcheuses pour certains joueurs, comme donner la chance à certains jeunes de la réserve. La direction devra, peut-être, libérer dès maintenant certains joueurs qui n’ont pas donné pleine satisfaction.

Madoui ne décolère pas

L’entraîneur en chef du MOB, Madoui Kheireddine, n’a pas caché sa déception après la dernière défaite : «Nous avons réalisé une bonne première mi-temps en tenant tête au PAC et en nous procurant plusieurs occasions de scorer. Mais nos adverses furent plus chanceux lors du coup franc qui a abouti au premier but après que notre défenseur a dévié le ballon. En seconde période, on a insisté auprès des joueurs pour qu’ils soient plus concentrés et vigilants, surtout lors du premier quart d’heure, mais les mêmes erreurs que lors du match de l’USMA ont été commises en défense, chose qui nous a couté cher. Après le 3/0, on n’avait pas beaucoup de choix, on a pris des risques, sans pour autant inquiéter la défense adverse. Mais je dois reconnaître que c’est une victoire méritée pour le PAC». Concernant l’avenir du club, Madoui dira : «Nous devons beaucoup travailler et corriger les lacunes, surtout en défense. Il nous faut trouver des solutions. Personnellement, je savais très bien que ma mission allait être difficile et j’assume tous mes choix. L’avenir de l’équipe a besoin de la conjugaison de tous les efforts».

Z. H.