Bouakez nouvel entraîneur

Après avoir remplacé Mustapha Biskri par le DTS du club, Samy Boussekine, dès les premières journées du championnat, la direction de la JSM Béjaïa s’était lancée à la recherche d’un entraîneur en chef pour le reste de la saison. Le boss Houassi et ses collaborateurs sont ainsi arrivés, en fin de semaine, à un accord avec le technicien tunisien, Moues Bouakez, pour prendre les destinées techniques de l’équipe A. Selon une source proche du club phare de la Soummam, il ne resterait que quelques détails à régler avec l’ex-entraîneur du MCO pour officialiser sa venue à la JSMB, dès son retour de Tunis où il s’est rendu, avant-hier, suite au décès de sa mère.

Le podium n’est pas si loin…

La victoire acquise mercredi dernier aux dépens de la JSM Skikda, grâce à l’unique but de la partie inscrit par le capitaine Berchiche sur penalty (8e), a complétement relancé les Vert et Rouge de la Soummam pour une place sur le podium. Ils ne sont, en effet, plus qu’à quatre unités du 3e (USB), avec 17 points à leur compteur. A trois journées du baisser de rideau sur cette première manche du championnat, les Béjaouis ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. En football, tout reste possible et l’effectif dont ils disposent est capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue 2. De leur côté, les inconditionnels du club se sont réjouis à l’annonce de la venue de l’entraîneur tunisien, en qui ils placent tous leurs espoirs.

