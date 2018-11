Ivehlal honore ses champions

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Très bonne initiative des villageois d’Ivehlal, associations locales, jeunes et autres, qui ont organisé une cérémonie en l’honneur de six athlètes du Shou bo, une discipline des arts martiaux, qui ont pris part au dernier tournoi international africain de boxe chinoise qui s’est déroulé les 27 et 28 octobre dernier à Bamako, au Mali.

Ainsi, la délégation Algérienne conduite par l’entraineur Cheikhi Mustapha DTS au club Athlétic Djurdjura de Tixiridéne (Bouira) et entraineur adjoint à la sélection nationale, n’est pas revenue bredouille, puisque les six athlètes sont revenus avec des médailles, deux en or, une en argent et trois en bronze. Les médailles d’or ont été remportées par Sahali Amazigh -60 kg. Ce dernier a brillé lors du tournoi en pulvérisant tous ses adversaires. Bouakache Dailui aussi médaille d’or dans les moins de 90 kg, Sahali Gaya frère d’amazigh, finaliste malheureux, a perdu devant un français, il remporte la médaille d’argent dans la catégorie des - 66 kg. Les trois médailles de bronze sont l’œuvre de Rennak Khaled - 90 kg, Cheikhi Mustapha dans la catégorie des - 81 kg et Yahiaoui Mohand -73 kg. La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant de l’APC d’Aghbalou, le maire de Chorfa, le député FFS Bahloul Djamel, des Moudjahidines et enfants de Chouhada ainsi que de nombreux villageois. Plusieurs personnes, notamment les parents des champions Bouakache et Sahali se sont succédés au micro pour féliciter les champions et les encourager à travailler davantage avec sérénité et abnégation pour réaliser d’autres réussites, en encourageants les jeunes du village de prendre exemple en se structurant dans les associations sportives du village et même d’ailleurs. Le coach Cheikhi Mustapha visiblement ému par cette initiative a tenu de remercier l’ensemble des personnes pour cette louable initiative, notamment ceux qui les ont aidés de près ou de loin pour effectuer le déplacement au Mali et prendre part au tournoi. Des cadeaux symboliques ont été attribués aux champions. La cérémonie s’est terminée par une collation pour l’ensemble des présents et des prises de photos avec les champions. Tout s’est déroulé dans une ambiance bon enfant. Juste après, les champions ont eu droit à une autre cérémonie similaire organisée au village de Tixiridéne. L’équipe, dira le coach Cheikhi, reprendra bientôt les entrainements en prévision des prochaines compétitions, à l’instar du grand tournoi de Shou Bo, prévu en Décembre prochain en chine et le championnat du monde prévu à Paris, «on attend le calendrier des compétitions qui sera élaboré par la fédération internationale de Shou Bo et le championnat arabe dont la date et le lieu ne sont toujours pas arrêtés», dira Cheikhi.

M’hena A