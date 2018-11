Kitoune Samra de la JS Barbacha retenue

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

L’équipe de basket-ball de la JS Barbacha continue de faire parler d’elle que ce soit au niveau local ou national. La preuve est que des athlètes de ce club ont déjà participé à des challenges, à l’image de l’invitation que le club avait reçue au mois d’Août passé pour participer au camp d’entraînement américain du 12 au 16 du mois cité. Parmi ces athlètes, on retrouve Ikhlef Basma, Djermoune Milda ainsi que Samra Kitoune. Cette dernière qui est né le 2 Août 2002 a été sélectionnée dernièrement pour le stage de présélection nationale, qui se déroule du 1er au 5 novembre en cours au niveau du centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger). Pour Omar Touati, le coach de la JSB et président de la ligue de Béjaïa de Basket-ball, cette sélection de son athlète est une récompense des efforts fournis par ses athlètes, entre autres, celle qui vient d’être sélectionnée. Il dira à cet effet : «C’est pour la 1ère fois dans l'histoire du club et de notre ville Barbacha qu’une fille arrive à ce niveau et ce, avec peu de moyens. Je vois ça comme un exploit et une fierté pour nous tous, pour moi, pour son coach, ses parents et les dirigeants du club. Inchallah, ce n’est qu’un début pour le club et pour l’athlète citée. On espère tous qu’elle sera retenue et défendra les couleurs nationales. En tout cas, sa présélection est le fruit du travail effectué et des sacrifices consentis et Inchallah d’autres athlètes s’illustreront à l’avenir et auront la chance de défendre les couleurs nationales.» Kitoune Samra n'est pas la seule, puisque deux autres joueuses du club SS Béjaïa ont été sélectionnées pour ce stage. Il s'agit de Harfouch Ines et Djabri Naila.

Rahib M.