Pleine concentration chez les Crabes

Les camarades de Bencherif ont repris le travail avant-hier soir au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, sous la houlette du coach Madoui et de son staff.

Tous les joueurs étaient présents, excepté Nâas et Kaddous venus en tenue de ville, ayant ressenti des douleurs lors du dernier match contre le PAC. Avant le début de l’entraînement, le coach a longuement discuté avec les joueurs, les incitant à se concentrer sur le prochain match contre le CRB. Le staff technique a beaucoup insisté sur l’importance de cette prochaine rencontre pour la suite du championnat. L’adversaire du jour est en effet la lanterne rouge qui va tout faire pour s’en sortir. Car une défaite au 20 Août l’enfoncerait un peu plus. L’ex-entraineur de l’ESS n’a donc pas omis de signaler à ses joueurs la difficulté qui les attend. Afin de réaliser la meilleure préparation possible, le staff technique a ficelé un intense programme pour tout le long de la semaine, avec un biquotidien aujourd’hui (musculation le matin et entrainement le soir) et un entrainement matinal demain et un match amical le soir. Il baissera la charge à partir de mardi avec une seule séance par jour jusqu’au jour J. Quant à l’effectif concerné par le prochain match, le coach aura à sa disposition tous les joueurs, y compris Kadri qui a purgé. Naas et Kaddous quant à eux ont repris, hier, après une journée de repos accordé par le staff médical. Madoui a également fait appel à trois jeunes de la réserve pour s’entrainer avec les seniors, une manière de les mettre dans le bain et les voir à l’œuvre pour une éventuelle convocation en cas de nécessité.

Deux défenseurs et un meneur de jeu, les priorités de Madoui

Afin de meubler le vide et garder le rythme de la compétition, le coach a programmé un match amical pour demain contre un adversaire pas encore déterminé. Madoui a chargé le manager général, Mohand Sadji, de contacter certains clubs de la région qui évoluent dans les divisions inferieurs pour cette joute amicale, afin de donner plus de temps de jeu aux joueurs, voir à l’œuvre certains éléments et tester des variantes de jeu que le staff technique compte adopter contre le CRB. Par ailleurs, lors de la dernière réunion entre le staff technique et le manager général, le sujet a tourné sur les besoins du club pour le mercato hivernal afin de se renforcer pour améliorer le rendement du groupe et réaliser des résultats meilleurs. D’après une source proche des affaires du club, Madoui a résumé l’urgence du MOB en recrutant deux défenseurs (un axial et un arrière-gauche) et un meneur de jeu, mais ce choix restera proportionnel à la disponibilité de joueurs sur le marché des transferts. La même source nous a avoué que la direction a donné carte blanche à Madoui pour le choix de joueurs.

Z. H.