L’ES Timezrit et le CRB Kherrata arrivent

Les résultats de la 5ème journée de la division Régionale 2 ont été à la faveur du leader qui est allé chercher la victoire en dehors de ses bases. Le CM Tidjelabine est allé à l’ex-Maillot infliger au nouveau promu, le FE Tamelaht, sa première défaite de la saison, à domicile, sur un score de 2buts à 0. Une victoire qui lui rapporte 3 autres points et maintient l’écart à deux points de ses poursuivants. Le CRB Kherata vient lui aussi d’enchaîner une autre victoire face au MC Bouira (2-0) sur deux réalisations de Nacer Boudjelal et Menadi Nacim en toute fin de partie. Quant au derby tant attendu entre l'ES Timezrit et l’OS El Kseur, il a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes ont gratifié le public d'un suspense intense. Ce fut un match plein, lors duquel la bande à Bouiche a réalisé l'essentiel en s'imposant par 1 à 0, face la coriace équipe d’El Kseur, un but d’Aït Moussa. En revanche, l’Olympique de Tizi Rached a essuyé son deuxième revers de la saison, à Draâ El Mizan, devant l'ESDEM, qui se ressaisit de fort belle manière et signe du coup son premier succès depuis le début de la saison. L’US Soummam, quant à elle, auteur d'un précieux nul en déplacement face à Draâ Ben Khedda face à l’OS Mouldiouene (1-1), se hisse à la quatrième place, à trois longueurs du leader. Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir la marque en première mi-temps, mais l’OSM est parvenu à inscrire le but de l’égalisation en seconde mi-temps. De son côté, l’USM Béjaïa est venue à bout de la JS M’Chedellah, à domicile. Deux buts, de Khaled Redouane (43’) et Lyes Abed (85'), qui ont permis à l’équipe de Tahar Louiba de remonter à la septième place avec 7 points. Au bas du tableau, sursaut d'orgueil du WR Bordj Ménaïel qui signe sa première victoire de la saison aux dépens du RC Seddouk (3-2). Les Verts de Seddouk, qui restent sur trois défaites de suite, menaient au score grâce à deux réalisations de Saidi et Benmokhtar, avant de voir les Bordjiens de Rachid Boukhlif revenir au score en seconde mi-temps en inscrivant trois buts. Un doublé de Chaouchi et une réalisation de Hamoudi. Enfin, la rencontre FC Tadmaït - ES Bir Ghbalou a eu lieu hier.

Les résultats

OS Meldiouene 1 - US Soummam 1

ES Timezrit 1 - OS EKseur 0

WRB Ménaïel 3 - RC Seddouk 2

CRB Kherrata 2 - MC Bouira 0

FC Tamelaht 0 - CM Tidjelabine 2