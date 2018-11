«On se retire du championnat aujourd’hui, si…»

Par DDK | Il ya 1 heure | 303 lecture(s)

Le club kabyle compte aller jusqu’au bout de ses menaces de se retirer du championnat, si la ligue maintient le match USMA - JSK pour mardi prochain. Prévu initialement pour demain lundi, au stade de Bologhine, ce match a été décalé de 24h par la ligue professionnelle de football, ce qui a provoqué la colère des dirigeants de la JSK. Après la menace du président Mellal avant-hier de se retirer du championnat si l’équipe ne jouait pas aux dates initialement fixées au 5 novembre face à l’USMA et au 9 face au NAHD, les responsables kabyles comptent donc passer à l’acte dès demain (NDLR aujourd’hui). Contacté hier en début d’après-midi, le directeur général de la JSK, Nassim Benabderrahmane, nous a affirmé : «Nous restons sur notre position, nous ne jouerons pas mardi. Nus attendrons jusqu'à demain et si le match est maintenu pour mardi, nous irons à la ligue à 10h30 pour y déposer les licences et nous retirer de la compétition».

«Medouar est un président illégitime»

Les responsables kabyles n’ont pas digéré les décisions prises par le président Abdelkrim Medouar, lui reprochant de ne prendre en considération l’avis d’aucun club. Lors de notre discussion téléphonique, le directeur général de la JSK n’a pas été tendre avec le président de la LFP : «On l’a désigné à ce poste et maintenant il prend des décisions n’importe comment sans consulter personne. C’est inadmissible ce qu’il est en train de faire», dira notre interlocuteur. Critiquant les pratiques du président de la ligue, le directeur général de la JSK ira jusqu’à remettre en question sa légitimité : «Il ne possède pas d’agrément, du moment que la LFPN n’a toujours pas signé la convention avec la FAF comme cela est exigé par la loi sur les associations c’est donc un président illégitime et ses décisions sont illégales», assène Benabderrahmane. Poursuivant son offensive sur la ligue, le directeur général de la SSPA-JSK a dénoncé le fait qu’il n’a pu contacter personne à la ligue : «On n’a pu joindre personne à la ligue. Celle-ci n’a ni secrétaire général, ni chargé de programmation, ni une autre personne à contacter, ce qui est anormal», conclura Nassim Benabderrahmane.

M. L.