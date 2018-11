Haddou Moulay adjoint de Bouakez

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Comme nous l’avons annoncé dans notre édition d’hier, c’est l’entraîneur tunisien, Moez Bouakez, qui prendra les destinées techniques de la JSMB pour le reste de la saison, comme cela a été convenu avec la direction du club. Selon les informations en notre possession, l’ex-coach de l’USMBA et du MCO est attendu dans la semaine pour parapher son contrat et entamer officiellement son travail avec sa nouvelle équipe. Pour l’heure, et sachant que Bouakez s’est rendu en urgence, jeudi soir, à Tunis suite au décès de sa mère, c’est son adjoint au MCO, Moulay Haddou, qui assure les séances d’entraînement de l’équipe après le retrait de Samy Boussekine. L’ancien arrière gauche des Hamraouas et de l’équipe nationale, qui a été choisi par Bouakaz pour l’assister à la JSMB, a même assuré la séance de reprise d’avant-hier après-midi en compagnie du manager général du club, Hakim Amaouche. Le duo a notamment pour mission de maintenir le bel état d’esprit du groupe né du dernier succès face à la JSM Skikda (1-0). Ceci avant le départ, demain matin, pour la capitale où les partenaires de Koceila Berchiche devront croiser le fer, le lendemain, avec l’USM El Harrach, dans le cadre de la 13e journée du championnat.

L’IBKEK adversaire en coupe

La ligue régionale du Centre a rendu public le programme et les lieux des rencontres du troisième tour régional de la coupe d’Algérie de football qui auront lieu le samedi 10 novembre où l’on connaitra aussi l’entrée en lice des équipes de la Ligue 2. La JSM Béjaïa en découdra avec le pensionnaire de la division amateur, l’IB Khemis El Khechna, au stade Saïd Bourouba de la ville de Bouira, à partir de 14h. Dans le cas du passage des gars de la Soummam au dernier tour régional, ils affronteront le vainqueur du match RC Boumerdès – C Hai Djebel.

B Ouari.