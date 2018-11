Belles retrouvailles entre anciens

Par DDK | Il ya 53 minutes | 68 lecture(s)

Belle initiative de l’AASM (Association des Anciens Sportifs d’El Mouloudia Bouira), actuel, MB Bouira, un club crée en 1947 qui a organisée une rencontre gala entre les anciens du CR Belouizdad et ceux du MB Bouira au stade OPOW Rabah Bitat de Bouira. Une rencontre gala qui entre dans le cadre des festivités marquant le 64eanniversaire du déclenchement de la révolution, et qui s’est déroulée en présence de l’ex portier du CRB, Mohamed Abrouk, Bacha Abdelhamid, Dahmane Laid et Belaid Hechaichi. Du coté du MB Bouira, il y avait les deux ex joueurs qui restent de la fameuse et glorieuse équipe de 1947, à savoir, Ait Kara et Abed MBB, en l’absence de Gouizi Laid Malade et Ariba Abdelkader. A noter l’absence très remarquée des autorités de la wilaya, chose que regrettent d’anciens joueurs d’El Mouloudia présent lors du match, «une visite aussi brève soit elle aurait fait plaisir à tout le monde et n’aurait en aucun cas perturbé le programme protocolaire » dira t-il. Par ailleurs, Il y avait du beau monde sur le terrain, le CR Belcourt s’est présenté avec entre autres, Harb dans la cage, Talis, Dahmani, Achour, Badéche, etc.… . Alors que du coté du Mouloudia de Bouira, il y avait Naamane, Zadi, Oussadi Mustapha, Zaidi, Nourine, Allali qui a aussi jouer au CRB, Saidi, Bellal, Kechkar, etc… Il y avait aussi de belles facettes de jeu sur le terrain, malgré le poids de l’âge, tout le monde a joué et rigolé dans une ambiance bon enfant. Des cadeaux symboliques ont été offerts à la fin de la rencontre à l’ensemble des joueurs et à titre exceptionnel aux invités d’honneur, à l’instar de Bacha Abdelhamid, Abrouk Mohamed, Belaid Hechaichi et Dahmane laid. Par ailleurs, une visite de courtoisie, était au programme des anciens d’el Mouloudia, auprès de Abdelkader Ariba et Gouizi Laid, malade.

M'hena A.