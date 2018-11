Par DDK | Il ya 53 minutes | 72 lecture(s)

La salle OMS de l’opow de Béjaïa a vibré dans l’après-midi de jeudi dernier avec un tournoi national des vétérans, en hommage à Sellami Djelloul et feu Abbou Djazouli, et qui a vu la participation des équipes de Tlemcen et de Constantine ainsi que celle de Béjaïa coachée par l’infatigable Hamou Kaci. Ce tournoi a regroupé plusieurs visages de la balle haute de différentes générations, du secrétaire général de la fédération, certains élus de l’APC de Béjaïa ainsi que des familles qui ont donné une image familiale à ce regroupement. La première rencontre a regroupé les représentants de Constantine et ceux de Tlemcen, et se sont les gars de la capitale Cirta qui ont gagné sur le score de 2/1. La sélection de Béjaïa, qui a affronté celle de Tlemcen pour le compte du second match, s’est inclinée par le score de 2/1. Le troisième match a vu les constantinois battre les Béjaouis par le score de 2/1 s’emparant de la première place devant Tlemcen en seconde position et Béjaïa qui ferme la marche à la troisième place. A la fin, des cadeaux et des diplômes ont été remis aux trois clubs ainsi qu’à la famille de feu Abbou, et à Sellami Djelloul qui, malgré sa maladie, a insisté à être présent. Sellami Djelloul, ancien arbitre international n’a pas caché sa satisfaction après ce geste en déclarant : «Je remercie tous les organisateurs qui ont pensé à moi, un geste qui me va droit au cœur et ça m’a permis de revoir certains amis que j’ai perdu de vue depuis des années. Je remercie les équipes de Tlemcen et de Constantine qui ont répondu à l’invitation et j’espère que cet hommage n’est pas le dernier, car beaucoup de volleyeurs, d’entraineurs et de dirigeants qui ont beaucoup donné à la discipline souffrent dans l’anonymat total, ils méritent un minimum de considération.» Sur un autre volet, le président de l’association, Bouiche Omar était aux anges à la fin du tournoi, avouant : «Je suis très content de la grande réussite d’aujourd’hui. Avec peu de moyens, on a pu rendre heureux beaucoup de gens et c’est notre grande satisfaction. Je remercie les deux sélections de Tlemcen et de Constantine qui nous ont honorés de leur présence, ainsi que nos invités. Nous avons rendu hommage à deux grands sportifs de Béjaïa, feu Abbou Djazouli est le premier passeur de la glorieuse équipe de la Bravoure de Béjaïa (BB) ainsi que Sellami Djelloul, plus ancien arbitre international de Béjaïa en présence de leurs familles. Nous allons continuer à honorer les anciennes gloires qui ont beaucoup donné au volley-ball Béjaoui, et qui restent les précurseurs de la réussite de la discipline dans la capitale des Hammadites. Ce sont eux qui ont posé les premières pierres pour l’émancipation du volley-ball à Béjaïa et c’est un devoir pour nous de les remercier et de les honorer.» Signalons que les anciens de la Bravoure à l’image des Trabelsi et Bouchkoura ont salué cette louable initiative, souhaitant qu’elle devienne une tradition pour honorer d’autres personnes ayant donné à la discipline au niveau de Béjaïa.

Z. H.