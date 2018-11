Une réussite totale

Par DDK | Il ya 50 minutes | 69 lecture(s)

Le club sportif Assaru Akbou, en partenariat avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béjaïa et sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, a organisé le week-end dernier un gala international professionnel de Muay-thaï (boxe thaïlandaise), en commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. L’événement a été rehaussé par la présence des autorités locales, dont le P/APW de Béjaïa, le P/APC d’Akbou et le DJS de Béjaïa. Le coup de starter de cette manifestation, qui se déroule pour la première fois sur le continent africain, a été donné dans une salle omnisports de Guendouza (Akbou) archicomble. Au menu de la soirée, treize combats, soit six semi-pro (filles et garçons) et sept professionnels. Les athlètes participants sont issus d’Algérie, de Tunisie, de Libye, de Côte d’Ivoire, d’Italie et France. Tous les combats furent remportés par les Algériens à l’exception deux confrontations. Le président du club, Yougourta Iskouren, et son adjoint, Hocine Bourfis, ont réussi à travers l’organisation de cette compétition internationale à faire sortir ce sport de combat de l’anonymat, peu connu jusque-là dans la vallée de la Soummam.

N. M.