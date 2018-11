La JS Awzelaguen et l’US Akbou trébuchent

Par DDK | Il ya 53 minutes | 57 lecture(s)

En Handball et pour le compte de la 4è journée dans le palier « Excellence » chez les dames, les deux clubs de la wilaya de Bejaia, la JS Awzelaguen et l’US Akbou n’ont pas réussi grand-chose. En effet, l’US Akbou qui était en déplacement pour jouer face au CF Boumerdès a perdu petitement sur le score de 27 à 26. C’est là la deuxième défaite de suite pour les joueuses du président Redouane Kherbouche, après celle de la 3è journée face au GS Pétroliers. Le club akboucien reste ainsi avec ses quatre points, après les deux premières victoires de la saison. De son coté, la JS Awzelaguen a été tenue en échec dans un match où les algérois de Bachdjarah (CHBB) ont su comment faire jeu égal avec les locaux et par la même occasion terminer la rencontre à égalité, sur le score de 21 à 21. Toutefois,la JSA reste à la 3è place dans un groupe dominé par le Groupement Sportif pétroliers qui a étrillé cette fois encore le NRF constantine sur un score large de 32 à 15. Le HBC El Biar continue lui aussi d’écraser tout sur son passage et cette fois en allant battre l’ASF Constantine sur le plus gros score de la journée, 38 à 10. Un écart qui montre la différence de niveau entre les deux clubs. Enfin, le Hawa de Saida l’a emporté devant son invité, le troisième représentant de la wilaya 25, le Chabab Riadhi de Didouche Mourad.

R.M.