«On pouvait faire mieux»

Le vice-président de l’USM Béjaïa revient, dans cet entretien, sur les cinq premières journées du championnat Régionale 2, considérant que son équipe pouvait mieux faire.

La Dépêche de Kabylie : Le championnat Régionale 2 a déjà bouclé sa 5e journée, quel bilan faites-vous jusque-là ?

Aït Idir Rachid : On a remporté deux victoires, une contre l’ES Timezrit et l’autre face à la JS M'Chedallah. Deux succès salutaires qui nous ont permis de gagner quelques places au classement. La dernière victoire est venue au bon moment, après la défaite subie au stade Salah Ben Allouache de Béjaïa face à l'US Soummam. Un match dont on se souviendra longtemps, car on n'a pas perdu légalement.

Pouvez-vous être plus explicite ?

Alors qu’on a mené au score durant la première mi-temps, avec un 2 à 0, un penalty imaginaire a été accordé à l’équipe adverse dans les 5 premières minutes de la 2e période. Notre gardien de but allait prendre le ballon par la main, et l’arbitre siffla un penalty en notre défaveur. Aussi, nous avions une action de marquer, avec un face-à-face, mais l’arbitre siffla un hors jeu que lui seul a vu. On ne sait pas si c’est une manière délibérée de nous casser. Si l’arbitrage nous lèse, qui va récupérer nos droits ?

Votre équipe a été éliminée en Coupe d’Algérie lors du tour régional…

Tout à fait, mais il faut savoir que la Coupe d’Algérie n’était pas notre objectif. Notre équipe est composée de jeunes, dont la plupart est de la ville de Béjaïa. Ils se connaissent parfaitement. L’ossature a été maintenue à plus de 70% cette saison. Seuls six nouveaux joueurs ont été enrôlés. On a une direction qui veille au grain, permettant au joueur de ne se concentrer que sur son travail. A l’USMB, on est une seule famille. Le président Tahar Louiba et son frère Youcef font tout pour mettre le club dans de meilleures conditions possibles.

La saison passée, l’USM Béjaïa a raté l’accession de peu. Des regrets ?

Et comment ne pas en avoir ! On avait l’accession entre les mains, et on l’a ratée sur de petits détails. En principe, nous méritions de monter en Régionale 1. Cette année, on visera, d’abord, une place honorable, et si ont réussi de meilleures performances, on jouera carrément l’accession. On a raté l’accession ici à Béjaïa lors de derbies. Si on les avait gagnés, on serait aujourd’hui au palier supérieur.

La Régionale 2 reste quand même difficile, non ?

Je ne vous le ferai pas dire, mais nous, à l’USM Béjaïa, on gère la saison sportive match par match. Entre nous, on se dit : pourquoi pas l’accession. Nous avons tous les moyens pour jouer la montée en Régionale 1, mais je le dis et je le répète : on ne doit pas se mettre la pression pour cet objectif. On doit gérer le championnat avec intelligence. Des rumeurs sur un éventuel travail de coulisses existent mais, à l’USMB, tout le monde fait son travail de la meilleure façon, du garde-matériel au président, en passant par le secrétaire, le staff technique et les joueurs. Laissez-moi vous dire qu’il y a des rencontres lors desquelles des arbitres nous ont lésés, et d’autres où ils nous ont favorisés, sans qu’on ne le demande.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche