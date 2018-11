L’Olympique Akbou et la JSB Amizour cartonnent

Par DDK | Il ya 50 minutes | 62 lecture(s)

Des buts, il y en a eu lors de la quatrième journée du championnat Honneur Béjaïa, avec total de 28 réalisations.

Bien que prolifique en buts, ce round n’a apporté aucun changement que ce soit en haut ou en bas du tableau. Ainsi, le duo de tête, composé de l’Olympique Akbou et de la JSB Amizour, s’est imposé au terme de cette journée, disputée vendredi et samedi derniers. Ces deux formations continuent de dominer les débats en division Honneur, en enchaînant leurs quatrièmes succès sur autant de matchs disputés. Les hommes de Karim Takka, co-leaders, ont atomisé l’AS Taâssast chez lui, avec un net et sans bavure 0 - 3, au moment où la JSB Amizour de Hakim Ouatmani a réussi le coup d’éclat de cette étape en s’imposant à Timezrit, dans le chaud derby face à la SS Sidi-Aïch, sur le score très flatteur de quatre buts à un. Pour les poursuivants, cette journée s'est singularisée par un carton, dont celui du CRB Souk El-Tenine. En effet, les hommes de Kamel Bouchoucha ont signé le plus gros score de la journée à Tazmalt et s'offre, par la même occasion, la palme du jour aux dépens du SRBT local, qui a littéralement volé en éclats. De son côté, Gouraya continue d’enchaîner les bons résultats, cette fois-ci chez elle face au NC Béjaïa voisin qu’elle a écrasé, signant par là sa troisième victoire consécutive. Également vainqueur lors de cette étape, l’O M’Cisna a réussi la passe de deux, pointant à la cinquième place aux côtés de la JS Ighil Ouazzoug. Les poulains de Hafid Boussaïd se sont révoltés face au Montagnards de Barbacha, alors que ceux du président Djahid Moumene n’ont pas fait de le détail devant le CRB Aït R’Zine. Enfin, autre nouveau promu, l’O Feraoun est sorti de sa profonde léthargie en plantant pas moins de quatre banderilles au CRB Aokas

Samy H.

Les résultats

O Feraoun 4 - CRB Aokas 0

Gouraya Béjaïa 3 - NC Béjaïa 0

JSI Ouazzoug 3 - CRBA R’zine 0

SS Sidi Aïch 2 - JSB Amizour 4

O M’Cisna 2 - ARB Barbacha 0

SRB Tazmalt 0 - CRBS El-Tenine 6

AS Taâssast 0 - O Akbou 4

Exempt : CS Protection Civile