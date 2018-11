La JS Melbou seule aux commandes

Par DDK | Il ya 50 minutes | 59 lecture(s)

Incontestablement, la meilleure opération de cette troisième journée, revient au nouveau né de la station balnéaire de Melbou, la JSM qui a réussi à se défaire du WRB Ouzelaguen dans son fief, sur le score de 2 buts à 0.Ce club marque ainsi son territoire à nouveau et s’installe en solo sur le fauteuil avec deux points de plus sur son dauphin, après leur succès en match retard de mardi dernier à El Kseur face au CSA Tizi Tifra 2-1. En effet les littoraux tel un rouleau compresseur, confirment leur ascension et leurs prétentions pour le sacre final en enregistrant leur troisième succès de la saison, ce qui leur permet d’entrevoir la suite sous de bons auspices. Contrairement à l’ex Co-leader la JS Djermouna qui a été tenu en échec à Bejaia face à la coriace équipe de la JSB, fermant ainsi la marche du tableau du podium en compagnie de la JS Tameidjet tenue en échec, elle, par le CRB Aït R’Zine sur un score vierge (0-0). Alors que le derby qui a mis aux prises les deux nouveaux nés de la même ville, l’Olympique de Tazmalt et Filante étoile de Tazmalt s’est soldé par un nul de parité d’un but dans chaque camp (1- 1).De son côté le RC Ighil Ali s’est neutralisé avec l’US Sidi-Ayad un but partout. C’est aussi le cas pour l’ES Tizi Wal qui a été encore une fois tenue en échec devant son public par la formation du CSA Tizi Tifra.

Samy H.