Le stade de Laâzib inauguré

Bonne nouvelle pour les clubs de foot d'Akbou, le stade de Laâzib a été inauguré le 1er du mois en cours au grand bonheur et soulagement des clubs que sont la JSA (Régionale 1), l'OA (Honneur de Bejaia) et e CFA (Nationale 1 Dames). L'APC a donc tenu parole, et est restée fidèle à la promesse faite aux clubs et aux associations sportives à l’occasion d’une réunion. Chose promise chose due. Ainsi, Jeudi passé, les autorités locales (APC) et la DJS avaient procédé à l’ouverture de ce terrain. A cette occasion, les dirigeants du CFA et à leur tête, Aomar Merabet ont tenu à «Remercier les autorités locales ainsi que la DJS de Béjaia pour l’inauguration dudit stade en effet celui-ci permettrait le cas échéant à toutes les catégories de clubs, des seniors jusqu’à l’école de prendre part aux séances d’entraînements afin de se préparer pour les prochaines échéances le championnat pour les catégories jeunes et la coupe de la ligue pour l’équipe sénior.» D’ailleurs, c’est sur ce terrain de Lazib que l’école de football féminin des 7 à 13 ans du CFA avait effectué sa séance d’entrainements du week-end passé. La pelouse synthétique a donc accueilli les 83 joueuses formant l’école du CFA pour prendre part à l’entrainement sous a houlette du trio Maadsi Nadir, Ouamrane Samir et Boumansour Lydia. En tous les cas, l’inauguration de ce terrain fera l’affaire des clubs de la ville d’Akbou, qui peuvent désormais l’utiliser pour préparer leurs rencontres respectives,si l’on sait que les travaux au niveau du stade OPOD d’Akbou sont à l’arrêt, ce qui contraint les trois clubs cités en haut à recevoir leurs adversaires au stade d’Aouzelaguen. Un problème en moins, dirions-nous.

