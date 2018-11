La JS Bouaklane annonce la couleur

Par DDK | Il ya 50 minutes | 65 lecture(s)

Le coup d’envoi du championnat Honneur Bouira s’est singularisé avec deux rencontres non disputées. La première devait opposer l’équipe de l’université de Bouira, l’ASUUB, à l’US Saharidj, et la deuxième l’ESB Bechloul à l’ASC Ahl El-Kseur. Le coup de starter a été donné depuis le du stade d’Aïn Bessem avec la rencontre HC Aïn Bessem - Bordj Hamza de Bouira, remportée par le Hamzaouïa par la plus petites des marges (0 - 1). De son côté, la JS Bouaklane affiche ses ambitions de jouer les premiers rôles d’entrée, en écrasant son adversaire du jour, l’US Aïn Laloui, sur le score de 3 à 1. Pareil pour l’IRB Esnam qui a pris le meilleur sur la JS Chorfa (2 - 1). La rencontre-derby ayant mis aux prises le FC Numidia (Bouaklane) avec l’Olympique de Raffour n’a pas connu de vainqueur, les deux équipes s’étant neutralisées sur un score de parité d’un but partout. Pas de vainqueur aussi dans la rencontre ayant opposé le RB Hakimia à l’UA Ahmed d’Oued Berdi (0 – 0). Pour sa part, le DRB Kadiria était exempt.

M’hena A.

Les résultats

HC Aïn Bessem 1 - BH Bouira 0

JS Bouaklane 3 - US Aïn Laloui 1

IRB Esnam 2 - JS Chorfa 1

RB Hakimia 0 - UA Ahmed 0

FC Numidia 1 - O Raffour 1

ASUU Bouira - US Saharidj (reporté)

ESB Bechloul - ASCA El-Kseur (non joué)

Exempt : DRB Kadiria